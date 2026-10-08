Los recuerdos de una generación volverán a sonar fuerte en Neuquén. MTV Hitz se presentará este viernes 9 de octubre desde las 21 en Mood Live, con un espectáculo que propone recorrer algunos de los grandes éxitos musicales de los años 90 y 2000.

La propuesta busca recuperar la energía de una época marcada por los videoclips, el pop, el rock y las canciones que se convirtieron en clásicos. El repertorio incluye temas asociados a artistas y bandas como Linkin Park, Avril Lavigne, Limp Bizkit y Backstreet Boys, en una puesta pensada para cantar, saltar y revivir recuerdos.

La banda repasará canciones de Linkin Park, Avril Lavigne, Limp Bizkit y Backstreet Boys.

De Reconquista, a todo el país

MTV Hitz nació en 2019 en Reconquista, Santa Fe, y con el paso de los años transformó aquella idea inicial de tocar entre amigos en un proyecto musical con presencia en distintos escenarios. Actualmente, la banda lleva adelante su Gira Sudamericana 2026 y ya pasó por cinco países, mientras acumula millones de reproducciones en plataformas digitales.

El grupo define su propuesta como una verdadera “fiesta millennial”, con un recorrido musical que busca conectar directamente con quienes crecieron escuchando esos clásicos. Cada presentación tiene una duración aproximada de una hora y media y combina nostalgia, energía y una puesta en escena que apunta a mantener al público activo durante todo el show.

Las entradas pueden conseguirse online por ProTickets o presencialmente en la boletería de Mood Live.

Las entradas para el recital del viernes se pueden conseguir online a través de ProTickets o de manera presencial en la boletería de Mood Live, ubicada en Ministro González 40. La boletería funciona de martes a sábados de 10 a 14 y de 18 a 22, mientras que el show está previsto para las 21.