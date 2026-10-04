La primera edición de la feria gastronómica y cultural de Villa Pehuenia Moquehue, A LA MESA!, ya tiene sus artistas confirmados para disfrutar de música en vivo. Los protagonistas son locales, tanto los músicos como los emprendedores que exhibirán sus degustaciones.

El evento será con el lago Aluminé de fondo, en el Muelle Turístico, el próximo 10 y 11 de octubre. La grilla confirmada de artistas anticipa que será un momento único para disfrutar del arte y el paisaje

El sábado 10 arrancará a las 16 con Nenes de Antes, un power rock trio con casi dos años tocando juntos. Jere Domenech, de 21 años, define la intención de su agrupación: "que la gente escuche y disfrute".

A las 18 será el turno de Santy Roth y Valen Catalán, el dúo que formaron en julio de 2025 que propondrá un recorrido por el blues y el rock nacional e internacional para cerrar la tarde.

El domingo 11 arrancará a las 13 con Parientes de la Guitarra, tres guitarristas de distintos puntos de la provincia, que coincidieron en la aldea de montaña más linda. Se trata de Damián Villegas de Villa La Angostura, Leo Mercado de Chos Malal y Nicolás Leiva de Neuquén. La guitarra en el centro, raíz folklórica, obras de autores consagrados, arreglos de temas populares y composiciones propias.

A las 16, en tanto, llegará Ovillados, de Marcelo Villar, con música de los pueblos de Argentina. El cierre del domingo quedará en manos de es de Pu Awka, un proyecto que mezcla estilos antiguos y posmodernos del folklore. Marco Painevil, Cachín Fernández y Nano Ayala ganaron el Pre Confluencia, abrieron la Fiesta Nacional de la Confluencia 2025 y ya tienen su primer álbum, "Choyün".

Toda la jornada del domingo estará protagonizada por Aifín Purrúm, el grupo de danzas folklóricas local, pondrá el cuerpo y el color a la jornada.

Además, el evento contará con una mesa de 15 metros que durante las dos jornadas artistas plásticos locales intervendrán en vivo, convirtiéndola en una única obra con trazos, formas y colores que pasarán de módulo en módulo.