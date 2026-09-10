La Patagonia se prepara para una nueva noche a puro combate con la llegada de Magic Arena MMA 18.0, que se realizará el próximo sábado 10 de octubre desde las 22 en el salón del Casino Magic Neuquén. La propuesta contará con una cartelera de 15 peleas, una puesta en escena inspirada en el videojuego Street Fighter y la participación de atletas de distintas localidades de la región junto a invitados internacionales.

Seba Rivero defenderá su título de kickboxing frente a Santiago Romero.

Uno de los grandes atractivos de la velada será la defensa del título de kickboxing, donde el actual campeón Seba Rivero, representante del Team Alta Barda, pondrá en juego su corona frente a Santiago Romero, del Team Fémur. El combate será a cinco rounds de tres minutos y, además del cinturón, tendrá un premio económico especial de $200.000.

La noche también tendrá un duelo internacional entre Argentina y Chile. En el fondo profesional de MMA, el rionegrino Sergio Gornatti, del Team Samuray de Catriel, se enfrentará al chileno Braian Díaz, representante del Team Radical de Valparaíso. A este cruce se sumará otro competidor internacional proveniente de la ciudad chilena en los combates semiprofesionales.

La cartelera reunirá a representantes de distintas localidades de la Patagonia y competidores de Chile.

La cartelera ofrecerá distintas modalidades y categorías: habrá una pelea profesional de MMA, cinco combates semiprofesionales de MMA, dos de kickboxing semiprofesional y seis peleas amateur de kickboxing. Entre estas últimas se destaca un bloque de cuatro combates femeninos, con representantes de Neuquén, Plottier, Cipolletti, Cinco Saltos, General Roca, El Bolsón y Catriel.

Otro de los protagonistas de la noche estará fuera de la jaula. Daniel Alvar, primer campeón patagónico de MMA profesional y con más de 50 combates profesionales en su trayectoria, será el árbitro principal. La fiscalización estará a cargo de la A.A.D.C. Filial Neuquén, mientras que la organización estará a cargo de Atilio Martínez Colussi, Pedro Vargas Fight Team, Fedorco Producciones y Casino Magic.

Sergio Gornatti y Braian Díaz protagonizarán el duelo internacional entre Argentina y Chile.

Las entradas estarán próximamente disponibles en las boleterías de Casino Magic Neuquén, ubicado en Dr. Teodoro Luis Planas 4005, y a través del sitio oficial del casino. La cita será el sábado 10 de octubre a partir de las 22, con una propuesta que promete reunir deporte, espectáculo y competidores de toda la región en una de las grandes noches de combate del calendario neuquino.