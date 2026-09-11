Luciana Geuna se encuentra en el centro de las polémicas tras confirmarse su participación en MasterChef Celebrity (Telefe). La noticia habría molestado a algunos de sus compañeros en el noticiero. La periodista está actualmente al mando de ¿Y mañana qué? en TN, ciclo que sale al aire los domingos a las 22 horas.

Según lo que se dio a conocer tiempo atrás, el hecho de estar en el canal le impide trabajar en otras señales o streamings. Ese fue el motivo por el que se alejó de Olga. Sin embargo, la conductora consiguió un permiso especial para poder formar parte de la segunda temporada del reality culinario que conduce Wanda Nara.

El malestar de los compañeros de TN

En SQP (América TV), Yanina Latorre recordó una molestia que habría tenido ella. "Uno de los nombres que nadie sabía es el de Luciana Geuna. Nosotros lo contamos acá antes de que ella se lo contara a la familia, al canal y los compañeros de trabajo. Eso no gustó", afirmó.

"Nadie lo sabía cuando lo contamos acá. De hecho, me llamaron de Telefe para preguntarme cómo lo sabíamos porque era fresquito", agregó. Geuna lo negó en una nota con el ciclo.

Polémica en TN por la participación de Luciana Geuna en MasterChef Celebrity

En esa misma entrevista, reveló cuál fue su acuerdo con TN. "Acordamos como una licencia de la pantalla de acá a fin de año. Voy a hacer el programa hasta octubre y cuando empiece MasterChef, dejo. Porque van al mismo horario además", aseguró. La conductora confirmó que tendrá reemplazo.

"A sus compañeros les molestó muchísimo"

Geuna contó que la situación generó malestar en el canal. "Lo cierto es que, no sé al canal, pero a sus compañeros les molestó muchísimo. Recordemos que varios periodistas dejaron El Trece y TN porque se pusieron firmes este año. Tenés que trabajar en TN y nada más. No podés laburar en dos lugares", explicó.

"Un periodista de ahí me dijo: 'Cómo pueden ser que la dejen hacer las dos cosas si todos los que estamos acá adentro quisimos tener trabajos en otros lugares. De TN la línea es no podés. Esto o nada'", concluyó sobre la polémica.

La lista completa de participantes de MasterChef Celebrity 2026

La nueva temporada de MasterChef Celebrity 2026 en Telefe está cada vez más cerca de comenzar. Con Wanda Nara nuevamente en la conducción y con Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana en el jurado, el reality espera que finalice Gran Hermano Generación Dorada para ponerse en marcha con las grabaciones. La lista de 24 integrantes quedó conformada de la siguiente manera:

Luck Ra : cantante y expareja de La Joaqui

: cantante y expareja de La Joaqui L-Gante : cantante

: cantante Lizy Tagliani : conductora y humorista

: conductora y humorista La China Ansa : panelista

: panelista Julieta Poggio : ex Gran Hermano

: ex Gran Hermano Grego Rossello : actor argentino

: actor argentino Karina Mazzocco : exconductora de A la Tarde en América TV

: exconductora de A la Tarde en América TV Edith Hermida : actual conductora de Bendita

: actual conductora de Bendita Julieta Nair Calvo : la actriz que la está rompiendo con la obra teatral "Annie"

: la actriz que la está rompiendo con la obra teatral "Annie" Marta Fort : la hija de Ricardo Fort

: la hija de Ricardo Fort Pachu Peña : el famoso humorista, exintegrante de Peligro Sin Codificar

: el famoso humorista, exintegrante de Peligro Sin Codificar Nazareno Casero : el actor y comediante, hijo de Alfredo Casero

: el actor y comediante, hijo de Alfredo Casero Sebastián Presta : actor y humorista

: actor y humorista Pablo Migliore : exfutbolista de Boca, Racing y San Lorenzo

: exfutbolista de Boca, Racing y San Lorenzo Rocío Robles : actriz, panelista y periodista deportiva de ESPN

: actriz, panelista y periodista deportiva de ESPN Morena Beltrán : periodista deportiva de ESPN

: periodista deportiva de ESPN Diego Ramos : actor argentino

: actor argentino Luciana Geuna : periodista especializada en política en TN

: periodista especializada en política en TN Paula Trapani : periodista

: periodista Hernán Coronel : músico argentino y líder del grupo de cumbia villera "Mala Fama"

: músico argentino y líder del grupo de cumbia villera "Mala Fama" Alejandro Lerner : cantante

: cantante Campi : humorista

: humorista Elizabeth Vernaci : locutora y exconductora de La Negra Pop en Pop Radio 101.5

: locutora y exconductora de La Negra Pop en Pop Radio 101.5 Pablo Giralt: periodista y relator de Telefe y DIRECTV Sports

Desde Telefe decidieron que la cantidad de participantes sea la misma que la temporada realizada en 2025. Las celebridades ya están preparadas para sus nuevos desafíos en MasterChef Celebrity.