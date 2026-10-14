El cantante brasileño Netinho murió este martes a los 60 años en el Hospital Aliança Star, en Salvador de Bahía. El artista luchaba contra un linfoma no Hodgkin de tipo B desde 2025. Según informó su equipo, el cuadro evolucionó a una falencia renal y una disfunción múltiple de órganos.

La noticia fue comunicada a través de las redes sociales oficiales del artista. "Con una tristeza que nos atraviesa el alma, comunicamos el fallecimiento del cantante Netinho, ocurrido durante la mañana de hoy", expresó su equipo en el comunicado.

Quién era Netinho

Ernesto de Souza Andrade Júnior, conocido artísticamente como Netinho, nació el 12 de julio de 1966 en Santo Antônio de Jesus, en el Recôncavo Baiano. Comenzó su carrera en 1988 como vocalista de la Banda Beijo, con la que alcanzó notoriedad nacional con el tema "Beijo na Boca".

Murió Netinho, el creador del hit "La isla del sol"

En 1993 inició su carrera como solista. Pero fue en 1996 cuando alcanzó la consagración definitiva con el lanzamiento de "Milla". La canción se convirtió en un himno del axé music y en uno de los mayores éxitos de su carrera. El álbum en vivo que la incluía superó los 3 millones de copias vendidas en Brasil y fue certificado con Disco de Diamante.

El éxito que trascendió fronteras

"Milla" cruzó las fronteras de Brasil y se convirtió en un fenómeno continental. En la Argentina, la canción fue adaptada al castellano bajo el título "La isla del sol". La versión más recordada fue la de Leo García, quien grabó la letra a los 18 años bajo el seudónimo "el Santo".

La historia de esa adaptación tiene una anécdota memorable. Gustavo Cerati, en el cumpleaños de su hijo Benito, vio a los niños bailando la canción. Se acercó a Leo García y le preguntó si él la había hecho. Cuando obtuvo la confirmación, le dijo: "¿Vos hiciste esta canción? Sos un boludo". La razón: no haberle dado la cara al hit.

El grupo El Símbolo también popularizó el tema en las pistas de baile argentinas durante la década de los 90, consolidándolo como un clásico del latin pop bailable.

La lucha contra la enfermedad

El diagnóstico de linfoma no Hodgkin llegó el 26 de febrero de 2025, horas antes de que Netinho debía comenzar una serie de seis shows en el Carnaval de Salvador.

Tras cinco meses de quimioterapia, un examen no detectó rastros de cáncer en su cuerpo. Pero en mayo de 2026, el cantante reveló que la enfermedad había vuelto. En septiembre de 2026, su equipo confirmó que se trataba de un linfoma no Hodgkin de tipo B y que estaba internado en Salvador.

Durante los últimos meses de tratamiento, Netinho solía repetir una frase que su equipo compartió al anunciar su muerte: "Partiré feliz, realizado, pues la vida me dio mucho más de lo que soñé. Me llevaré conmigo la sonrisa de cada fan que fue feliz con mi arte".

Una despedida íntima

Por deseo expreso del propio Netinho, el velorio y la cremación se realizarán de forma reservada, en una ceremonia restringida a familiares y amigos cercanos.

Netinho deja un legado imborrable en la música brasileña y en la memoria colectiva de toda una generación de argentinos que bailó con "La isla del sol".