La modelo y artista alemana Vera von Lehndorff, conocida mundialmente como Veruschka, murió a los 87 años rodeada de familiares y amigos, según confirmó este 25 de noviembre de 2026 el periódico alemán Bild. Figura emblemática del movimiento Swinging London y musa de los principales fotógrafos del siglo XX, redefinió los estándares de la moda internacional durante la década de 1960.

Quién fue Veruschka y cómo pasó de Prusia Oriental a brillar en Vogue

Nacida en Königsberg, antigua Prusia Oriental, en el seno de una familia aristocrática marcada por la Segunda Guerra Mundial, Veruschka estudió arte en Hamburgo y Florencia antes de dar sus primeros pasos frente a las cámaras.

En Italia fue descubierta por el fotógrafo Ugo Mulas, impulso inicial que la llevó a instalarse primero en París y luego en Nueva York, donde la histórica editora Diana Vreeland la catapultó al estrellato internacional.

Veruschka: murió a los 87 años la legendaria modelo alemana que revolucionó la moda

Con una estatura de 1,83 metros y un estilo camaleónico, Veruschka rompió los moldes tradicionales de las pasarelas europeas y estadounidenses, convirtiéndose en el rostro insignia de firmas como Yves Saint Laurent, con cuya célebre chaqueta safari protagonizó una de las campañas más recordadas de la historia de la moda.

Las tapas récord en Vogue, el body painting y su paso por el cine en Blow-Up

A lo largo de la década del sesenta, Veruschka protagonizó once portadas de la revista Vogue en su edición estadounidense —una cifra récord para la época—, además de encabezar producciones centrales en Vogue Italia, Francia y Reino Unido.

Junto al fotógrafo Franco Rubartelli, Veruschka desarrolló producciones vanguardistas en locaciones exóticas y realizó las célebres sesiones de body painting que fusionaron el diseño de indumentaria con las artes plásticas.

Su impacto cultural trascendió las revistas especializadas en 1966, cuando participó en la película Blow-Up, dirigida por el cineasta italiano Michelangelo Antonioni, consolidándose como un ícono generacional del cine y la estética sesentista.

Por qué Veruschka dejó las pasarelas en 1975 y cuál fue su legado artístico

En 1975, en el punto más alto de su popularidad, Veruschka decidió retirarse de las pasarelas debido a diferencias creativas con la línea editorial de las grandes publicaciones de moda.

A partir de ese momento, Veruschka orientó su carrera hacia la pintura corporal, la fotografía experimental y el cine independiente entre Brooklyn y Berlín, regresando décadas más tarde solo como invitada de honor en desfiles puntuales de firmas como Giles Deacon y Acne Studios.