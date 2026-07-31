El Auditorio Municipal Confluencia Viva volverá a ser escenario de una propuesta artística abierta a toda la comunidad. Este domingo desde las 19, se presentará el Cuarteto de Cuerdas Confluencias en Neuquén, con un concierto de música de cámara destinado a público de todas las edades.

La actividad se realizará con entrada libre y gratuita, hasta completar la capacidad de la sala, ubicada en el primer subsuelo del Palacio Municipal, en la esquina de avenida Argentina y Roca.

El conjunto está integrado por músicos profesionales radicados en la ciudad de Neuquén y desarrolla un trabajo dedicado al estudio, la interpretación y la difusión de la música de cámara escrita para cuarteto de cuerdas.

Un repertorio para acercar la música clásica al público

A lo largo de su trayectoria, el Cuarteto de Cuerdas Confluencias ha compartido escenario con reconocidos músicos de la escena académica nacional e internacional, ampliando su formación para interpretar obras en formatos de quinteto, sexteto, septeto y octeto.

Además, el grupo participó en el estreno de composiciones de autores argentinos y extranjeros, entre ellos el prestigioso compositor cubano Leo Brouwer.

Uno de los aspectos distintivos de la propuesta es su enfoque didáctico. Durante cada presentación, los músicos generan espacios de intercambio con el público para explicar el contexto histórico y musical de las obras, promoviendo una experiencia más cercana y accesible para quienes se acercan por primera vez a este género. El concierto forma parte de la programación cultural que el Auditorio Municipal Confluencia Viva desarrolla durante agosto, con el objetivo de acercar distintas expresiones artísticas a la comunidad.