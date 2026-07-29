El teatro independiente neuquino sumará una nueva propuesta de fuerte contenido político y social. El sábado desde las 21.30, se presentará "VIL, díptico del genocidio" en Deriva Teatro, una obra escrita, dirigida e interpretada por Sebastián Fanello que invita al público a reflexionar sobre la violencia contemporánea y las consecuencias de los conflictos armados.

En la previa del estreno, Sebastián Fanello, actor, dramaturgo y productor de la obra, brindó detalles de la propuesta en el programa "La noche cae, la radio se enciende", que se emite por AM550. La obra toma como punto de partida, según su autor, la situación que atraviesa Palestina para reflexionar sobre las consecuencias de la guerra y la violencia.

La propuesta se presentará el 1 de agosto en Deriva Teatro con una puesta de fuerte impacto visual y simbólico.

La pieza surge como un texto urgente inspirado en la tragedia humanitaria que atraviesa Palestina y propone una puesta en escena atravesada por el dolor, la denuncia y la crítica a los discursos autoritarios.

Según sus creadores, la obra se presenta como un grito artístico frente a la realidad, utilizando la figura de un payaso roto y fuera de época para construir una metáfora sobre el horror, la decadencia y la impotencia. Fanello asume el desafío de sostener en soledad la actuación de esta primera parte del díptico, acompañado por la puesta en escena de Verónica Martínez Durán, quien también comparte el diseño lumínico junto a Marcos Sandoval.

"VIL" plantea una mirada crítica sobre la guerra y el avance de los discursos autoritarios a través del lenguaje escénico.

La función se realizará en Deriva Teatro, ubicado en Sarmiento 841 de Neuquén. Las entradas anticipadas tienen un valor de $20.000 y pueden adquirirse mediante transferencia.