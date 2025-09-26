Nuevo espacio cultural: la Municipalidad de Neuquén reabrió su auditorio

Tras varios años cerrado, este viernes el Auditorio, ubicado en el Palacio Municipal, en Avenida Argentina y Roca, reabrió sus puertas completamente reacondicionado y con una agenda cultural diversa. Este sábado 28 y domingo 29 de septiembre, comenzarán las primeras actividades con música en vivo y teatro infantil. El espacio cuenta con una capacidad limitada para 70 personas, por lo que será necesario inscribirse previamente a través de un link que se difundirá en redes sociales del municipio y de la Subsecretaría de Cultura.

La inauguración oficial se realizó este viernes, y según informó la Jefa de Gabinete María Pasqualini, el auditorio cumplirá una doble función: entre semana se utilizará para capacitaciones y, los fines de semana, para actividades culturales abiertas al público. El sábado a las 19 horas se presentará el guitarrista neuquino Damián Cazeneuve, mientras que el domingo habrá una función de teatro infantil con la obra "Magia Payasa" del grupo Los Entretenedores.

El espacio, que funcionó activamente en la década del 80 con clases de teatro y propuestas culturales. fue remodelado de manera integral por personal municipal.

El subsecretario de Hacienda, Juan Dutto, contó que no solo se abordó el interior del auditorio, sino todo el primer subsuelo del edificio para acompañar una remodelación integral y moderna. "Trabajamos intensamente junto a el equipo de mantenimiento y reparaciones de la Municipalidad para llevar adelante esta obra. Fue una directiva del intendente poner en valor no solamente el auditorio, sino todo el subsuelo”, dijo Dutto.

Detalló que se realizaron trabajos integrales que incluyeron el cambio de pisos exteriores e interiores, un pintado general de todo el subsuelo, la creación de divisiones para diferentes áreas, el acondicionamiento de las maderas del auditorio, la instalación de luces LED, el cambio del telón y la puesta en condiciones del escenario.

“También renovamos completamente el mobiliario. Cambiamos todas las sillas por unas nuevas que no son fijas, lo que permite plegarlas y retirarlas según las necesidades de cada evento”, mencionó el funcionario y aclaró: “Todo esto respetando siempre la normativa de seguridad e higiene que establece los límites y condiciones que debe cumplir el auditorio”.

"Queremos que la Municipalidad de Neuquén esté abierta y esté abierta con propuestas culturales", subrayó Pasqualini y agregó: “La reapertura del auditorio simboliza el compromiso de la gestión del intendente Mariano Gaido de abrir espacios a las expresiones artísticas de todos los sectores de la ciudad”.

Además, el auditorio contará con una agenda de exposiciones de artes visuales que cambiará cada 15 días, con muestras de pintura, escultura y otras disciplinas, consolidándolo como un nuevo punto de encuentro para la cultura local.

Pasqualini también adelantó que en los próximos días se abrirá una convocatoria dirigida a teatristas y artistas locales que quieran sumarse a la programación del auditorio. "Queremos que se convierta en un nuevo espacio cultural de la ciudad, abierto a propuestas diversas y vinculado al Verano Cultural", señaló.

Además de las actividades sobre el escenario, el auditorio contará con exposiciones de artistas locales que se renovarán cada quince días. En esta oportunidad, la obra expuesta es “Ser paisaje” de la artista neuquina Daniela Pennese y ya se puede disfrutar en el primer subsuelo del municipio.