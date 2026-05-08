La banda Música para Volar se presentará el próximo 29 de mayo en Mood Live con su nuevo espectáculo “Fiesta de hitazos”, una propuesta pensada para disfrutar de pie y recorrer grandes clásicos del rock nacional e internacional en versiones sinfónicas y eléctricas. El show comenzará a las 21 y las entradas ya se encuentran disponibles a través de Protickets y en la boletería del venue.

La propuesta reúne canciones de artistas como Gustavo Cerati, Charly García y Fito Páez, reinterpretadas con arreglos originales para banda, cuerdas y vientos. Según explicó José Matteucci, cantante y baterista del grupo, el espectáculo fue diseñado como una experiencia “catártica e intensa”, atravesada por momentos de euforia, funk, rock, distorsión noventosa y pasajes más íntimos.

Formada en 2012, la banda está integrada por José Matteucci, Alexis Thompson, Julieta Sciasci y Bruno Moreno, quien además desarrolla los arreglos orquestales y corales de los distintos espectáculos. A lo largo de su trayectoria, Música para Volar realizó giras por Argentina y otros países de Latinoamérica, consolidando una propuesta que combina respeto por las obras originales con puestas escénicas inmersivas y una fuerte identidad sonora.

Con más de mil instrumentistas invitados en distintos proyectos sinfónicos y ensambles realizados en países como Uruguay, Paraguay, Bolivia y Chile, el grupo se convirtió en una de las propuestas más reconocidas dentro de las reinterpretaciones del rock argentino contemporáneo.