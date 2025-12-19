Una decisión inédita sacudió por completo a la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) y abrió un escándalo que promete seguir sumando capítulos. En medio de una asamblea atravesada por discusiones, gritos y acusaciones cruzadas, los miembros de la entidad resolvieron expulsar a Pilar Smith y a Evelyn Von Brocke, dos figuras históricas del periodismo de espectáculos, en un fallo que generó sorpresa y enorme repercusión.

La votación se dio tras una fuerte interna que venía gestándose desde los Martín Fierro Latino Miami 2025 y que terminó de estallar con la filtración de un chat interno de WhatsApp de la institución presidida por Luis Ventura. Según trascendió, la moción para avanzar con las expulsiones fue impulsada por Marcelo Polino y Nancy Duré, y contó con una mayoría clara dentro de la comisión.

En el caso de Evelyn Von Brocke, la situación tuvo un condimento especialmente delicado. La periodista quedó en el centro de la polémica luego de compartir en un grupo interno de APTRA información vinculada al supuesto patrimonio de Marcelo Polino, con el objetivo de cuestionar la cobertura de la obra social que recibe el periodista. Ese mensaje se viralizó rápidamente y derivó en el pedido formal de Polino para que se convocara a una asamblea urgente.

Durante la votación, 19 miembros se inclinaron por la expulsión y 12 por una suspensión, mientras que Damián Rojo fue el único que pidió que Von Brocke quedara “libre de culpa y cargo”. Ángel de Brito remarcó la gravedad de la decisión en LAM: “Es la tercera integrante de Aptra expulsada en la historia”, señaló, y agregó que la reunión estuvo marcada por momentos de máxima tensión.

Marcelo Polino, por su parte, había explicado días antes el trasfondo del conflicto y el impacto personal que le generó la difusión de esa información. “Lo quería hacer en un marco legal porque todo esto fue a partir del chat de una institución, no de una charla entre amigas, de peluquería. Subió un falso recorte de una Wikipedia falsa que decía que yo tenía 1.5 millones de dólares que había facturado en 2025”, expresó. Y fue más allá al advertir: “Es muy feo hablar de dinero sobre todo… imaginate cualquiera viene y me da un susto, un empujón y me termina matando”.

En paralelo, la situación de Pilar Smith también quedó bajo la lupa. La periodista, que se encontraba de vacaciones en la costa argentina, fue expulsada tras sus duras críticas públicas a los Martín Fierro Latino. La noticia la sorprendió en pleno móvil de LAM, donde no ocultó su enojo y lanzó: “Es un chiste chicos, no puede ser”. Acto seguido, en un tono amenazante, anunció que avanzará por la vía legal: “Es un montón. Chicos, por opinar me expulsaron, es una vergüenza. Esos periodistas que me votaron no tienen vergüenza. Realmente, libertad de expresión, dar la opinión de lo que se vio al aire que fue horroroso. Ya mismo lo voy a llamar a Luis Ventura porque me había dicho que esto no iba a suceder, que no era la idea de echar por opinar, así que esto no va a quedar acá”.

El escándalo dejó al descubierto una interna profunda dentro de APTRA, con acusaciones cruzadas, amenazas implícitas y una grieta que parece lejos de cerrarse. Mientras Evelyn Von Brocke evalúa apelar la decisión ante la Comisión, y Pilar Smith anticipa acciones judiciales, la entidad enfrenta uno de los momentos más delicados de su historia reciente.