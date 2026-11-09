Este lunes 9 de noviembre, feriado nacional por la visita del Papa, el pontífice visitará el Cotolengo Don Orione, donde se reunirá con personas con discapacidad. Allí brindó un breve discurso y mantendrá un encuentro con trabajadores de la institución, profesionales de la salud y personas que se encuentran alojadas en el establecimiento. La visita tendrá además un momento musical protagonizado por Abel Pintos.
Así seguirá la jornada:
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11.30: misa abierta al público en Palermo.
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16.10: “Encuentro con el mundo del trabajo” en la UCA.
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17.30: encuentro ecuménico e interreligioso en el Palacio San Martín.
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18.45: celebración de las Vísperas en la Catedral Metropolitana.
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19.45: cena reservada en el Arzobispado de Buenos Aires.
Momentos Claves
León comenzó la Misa
Comenzó la Santa Misa, frente a millones de personas.
El Papa realizó los rezos, comenzó el coro y luego ha tomado asiento para escuchar la primera lectura, de la profesía de Ezequiel.
León sube al escenario
El Papa ya subió al escenario, acompañado por más obispos y con un coro de fondo.
León incensó el altar y se inclinó ante la Virgen María antes de dar inicio a la misa.
Comienza la Santa Misa: "Viva León"
Luego del recorrido del Papa en el Papa Móvil, el público aguarda paciente la aparición de León en el escenario y el comienzo de su misa.
En primera fila hay autoridades sentadas, como el presidente Javier Milei y Karina Milei, mientras que más allá la fila continúa por toda la Avenida.
El Papa circula por Libertador en el Papa Móvil
León recorre Avenida Libertador hasta el Monumento saludando a los millones de fieles.
En el gran escenario dará inicio a la misa, mientras los vecinos corean su nombre y se realiza un recibimiento por altavoces. "Bendito al que viene en nombre del Señor, que viva el Papa".
Bajo el sol, millones de vecinos agitan sus banderas y le agradecen.
Millones de personas esperan la Santa Misa
El Papa León XIV ya se encuentra en los alrededores de Palermo, con alta custodia que lo siguió desde Claypole, por Panamericana hasta el Monumento a los Españoles.
Los fieles siguen llegando y ya se estiman más de dos millones de personas convocadas.
La Santa Misa comenzará luego de las 11 y será la primera del Papa en el país. En la previa ya cantó Soledad Pastorutti con su hermana Natalia.
La emoción del papa León XIV con los fieles en el Cottolengo Don Orione
El Santo Padre se conmovió con la historia de Marta Torres, una mujer ciega que vive en el predio de Claypole.
El papa León XIV se emocionó este lunes 9 de noviembre con el relato de Marta Griselda Torres, una mujer que vive desde hace muchos años en el Cottolengo Don Orione.
El Papa León XIV intercambió regalos con Axel Kicillof en el Cottolengo Don Orione
El Papa recibió regalos del Gobernador y también le entregó otros antes de ingresar a la capilla, oír a los fieles y dar su discurso.
El Papa León XIV y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, intercambiaron regalos este lunes en el marco de la visita del Sumo Pontífice al Cottolengo Don Orione, donde viven personas con discapacidad.
Antes de la llegada del Papa, canta La Sole en Palermo
El Papa se dirige hacia el Monumento a los Españoles, donde dará la primera misa de este viaje.
En el lugar ya comenzó la previa musical, con una interpretación de Soledad Pastorutti, otra de las cantantes previstas para el evento. La artista interpreta "Aleluya" mientras siguen llegando personas.
En Palermo hay un gran despliegue policial que acompaña a los miles de fieles y vecinos que aguardan hace horas por el Papa.
León XIV, a los habitantes del Cottolengo Don Orione: “Sus vidas no son un peso para la sociedad, son una bendición"
El Santo Padre se reunió con la comunidad de Claypole y expresó: “Mi deseo para este país es que se sea capaz de hacer grandes obras de caridad”.
El papa León XIV visitó este lunes 9 de noviembre el Pequeño Cottolengo Don Orione y compartió con fieles, religiosos y con las personas con discapacidad que viven allí. "La enorme labor que hacen día a día con tanto amor es un sólido cimiento para la construcción de una nueva ciudad, la ciudad de la caridad, de la convivencias y de la paz", afirmó el Santo Padre.
"Lugares como este tienen mucho que decirle a nuestras sociedades
El Papa se retiró del Cottolengo en Claypole y se dirige hacia Avenida Libertador, donde dará la primera misa en el Monumento a los Españoles. En el lugar ya se encuentran miles de personas que aguardan su llegada.
La mayoría del público pasó la noche en el sector, para tener un lugar privilegiado y ver la misa que será hoy a las 11.
La Conferencia Episcopal pide no politizar el mensaje de “esperanza y fraternidad” del papa León XIV
El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Marcelo Colombo, sostuvo que el pontífice no representa una posición ideológica y destacó su defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural.
El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Marcelo Colombo, destacó el carácter pastoral de los mensajes del papa León XIV durante su visita al país y pidió evitar interpretaciones políticas o partidarias de sus palabras, al considerar que el pontífice busca promover la fraternidad, la dignidad humana y la construcción del bien común.
Despiden al Papa con la canción Alma Misionera
Nuevamente, un coro le dedica una canción a León para despedirlo.
Durante su estadía, el Papa recibió regalos, entregó otros e incluso intercambió su solideo con una residente que habló con él.
Envió un fuerte mensaje sobre las personas con discapacidad, su inclusión en la sociedad y el Cottolengo como un espacio donde se respira caridad.
Los fieles le hacen regalos a León
Los residentes del Cottolengo entregaron una réplica del mural del lugar al Papa, al finalizar su discurso donde destacó la importancia de este lugar y la caridad que se respira y se ve.
También le han entregado réplicas de la Virgen María y un cuadro.
Por último, el Papa está rezando un Padre Nuestro con los presentes.
"Que Argentina sea capaz de hacer grandes obras de caridad como vemos aquí", pidió el Papa, "que se frague una nueva generación de santos de caridad, y por qué no pueden serlos todos ustedes".
"Queridos amigos, sigamos respondiendo con fe y esperanza a la llamada universal", y agregó "lo anhelaba nuestro querido Papa Francisco, por eso escribió todos estamos llamados a ser santos viviendo con amor y ofreciendo el propio testimonio en las propias ocupaciones de la vida".
También pidió que la ciudad de la caridad se consolide, extienda y derribe al egoísmo.
Por último León destacó que en la capilla está la reliquia del corazón de Don Orione y manifestó que esto recuerda que la caridad salvará al mundo.
"Que Dios los bendiga a todos", expresó León, "los llevo en mi corazón".
El Papa da un discurso para los presentes
León agradece a quienes hablaron, agradeció por la música y el recibimiento.
En su discurso, manifiesta que ve la caridad en cada gesto, rostro y sonrisa, no solo en las obras, y hasta en el aire que se respira. "Eso es el pequeño Cottolengo, una comunidad fraterna de puertas abiertas en la que todo nos habla del amor de Dios".
El Papa habla sobre la fundación del Cottolengo y su historia como un lugar de caridad.
Destaca que estando allí vino a su mente tres ciudades donde Jesús respiró aire de caridad, Belén, Nazaret y Betania. "El lugar que no descarta a las personas, sino que las incorpora a la vida social", manifestó y se refirió a las dos mujeres que brindaron testimonio.
"Hacen sentir a las personas recibidas, cuidadas y queridas tal cual son, como vemos, Jesús vivió en lugares donde respiró el aire de la caridad", continúo, "me gustaría que esto nos lleve a rezar y agradecer por tantas ciudades de la caridad, como este Cottolengo donde el Evangelio sigue vivo y operante, aquí y ahora en este hermoso país".
Y citó palabras de Juan Pablo II, cuando dijo "que el amor de Dios es el fundamento de nuestra esperanza y el aliento de nuestra vida".
Mate, viajes de 16 horas y una noche sin dormir: la emoción de los fieles que esperan al papa León XIV
Desde la madrugada de este lunes 9 de noviembre, miles de personas comenzaron a llegar al Monumento de los Españoles para participar de la misa que celebrará el papa León XIV. Mejor Informado habló con quienes se acercaron desde distintos puntos del país y del exterior. La fe y la expectativa marcaron la previa de una jornada histórica.
La espera tiene sabor a mate, cansancio acumulado y, sobre todo, mucha emoción. Desde temprano, el Monumento de los Españoles comenzó a recibir a fieles que llegaron desde distintos puntos de la Argentina y también de otros países para vivir de cerca la misa que celebrará el papa León XIV. Algunos pasaron la noche casi sin dormir, otros viajaron durante horas y muchos tienen pedidos muy personales para hacerle llegar al Santo Padre.
Canta Abel Pintos
Comenzó el momento musical protagonizado por Abel Pintos, quien está dedicándole la canción La Llave al Papa y a todos los presentes en la capilla.
El cantante está acompañado con una guitarra y un coro.
El Papa está en la capilla y escucha a los fieles
León está en la capilla del Cottolengo y escucha atentamente las historias y testimonios de quienes residen en el lugar, algunas son personas con discapacidad o adultos mayores.
El Papa le regaló un rosario a una de las mujeres que habló sobre su vida, religión e historia.
El Papa ya saluda a los fieles e ingresará a la capilla
Antes de las 9 de este lunes el Papa llegó al Cottolengo Don Orione, donde se encontró con Axel Kiciloff y comenzó a saludar a los fieles. Durante estos primeros momentos, se encuentra recorriendo la zona.
Mientras saluda y abraza a personas pertenecientes al Cottolengo, recibe regalos y bendice a los fieles.
Se espera que en minutos ingrese a la capilla donde está el inmaculado corazón de Don Orione.