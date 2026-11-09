"Que Argentina sea capaz de hacer grandes obras de caridad como vemos aquí", pidió el Papa, "que se frague una nueva generación de santos de caridad, y por qué no pueden serlos todos ustedes".

"Queridos amigos, sigamos respondiendo con fe y esperanza a la llamada universal", y agregó "lo anhelaba nuestro querido Papa Francisco, por eso escribió todos estamos llamados a ser santos viviendo con amor y ofreciendo el propio testimonio en las propias ocupaciones de la vida".

También pidió que la ciudad de la caridad se consolide, extienda y derribe al egoísmo.

Por último León destacó que en la capilla está la reliquia del corazón de Don Orione y manifestó que esto recuerda que la caridad salvará al mundo.

"Que Dios los bendiga a todos", expresó León, "los llevo en mi corazón".