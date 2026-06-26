El actor argentino Luis Sartor presentó su obra "Animal o la salida humana", un unipersonal inspirado en el cuento "Informe para una academia", de Franz Kafka, que propone una fuerte reflexión sobre los límites entre lo humano y lo animal.

En diálogo con La Segunda Mañana, el programa que se emite por AM550, Sartor brindó detalles del espectáculo y explicó que la puesta en escena recrea la historia de un simio capturado que es llevado ante una academia de ciencias para ser “humanizado”. En ese contexto, el personaje conocido como Pedro el Rojo expone su proceso de adaptación, mientras el público asume el rol de jurado que debe evaluar si está en condiciones de ser considerado un ser humano.

Luis Sartor presentó en AM550 su obra Animal o la salida humana, basada en el cuento de Franz Kafka.

Sartor explicó que la obra rompe con la relación tradicional entre actor y espectador, ya que interpela directamente a la audiencia sin necesidad de interacción explícita. “El espectador tiene que evaluar todo el tiempo qué es ser humano”, señaló, al describir una propuesta que combina lo teatral con una reflexión filosófica profunda.

El actor destacó además que la pieza plantea una mirada crítica sobre la idea de libertad, entendida en la obra como una noción inalcanzable para el protagonista, que solo busca una salida de su cautiverio. En ese recorrido, la historia expone también la tensión entre la adaptación social y la pérdida de identidad. Asimismo, Sartor remarcó la vigencia del texto de Kafka y contó que el espectáculo ha generado múltiples lecturas en distintos públicos. En ese sentido, recordó una experiencia en España donde espectadores inmigrantes relacionaron la historia del simio con sus propios procesos de integración social.

El espectáculo invita a reflexionar sobre la identidad, la libertad y los límites de la condición humana.

La obra, que continúa presentándose en distintos escenarios, invita a reflexionar sobre los límites de la humanidad en un contexto donde la adaptación, la aceptación social y la identidad personal se ponen constantemente en juego.

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