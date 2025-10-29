Martín Fierro de Streaming 2025: se dio a conocer la lista completa de nominados

En medio del fastidio de Nico Occhiato con Migue Granados y OLGA, se dieron a conocer cuáles son las categorías y los nominados para el Martín Fierro de Streaming 2025. Si algo le faltaba a la “guerra del streaming”, era más condimento para alimentar la tensión que abunda en el rubro.

Por lo pronto, mientras la polémica aumenta, se dieron a conocer cuáles serán los programas que competirán por una estatuilla, y qué famosos del rubro tendrán la posibilidad de coronarse para cerrar el año de la mejore manera.

Estos son los nominados para el Martín Fierro de Streaming 2025:

Interés general

Nadie Dice nada - Luzu TV

Paren la mano - Vorterix

Hay algo ahí - Blender

Furia Bebé - futurock

TDT - Olga

Story time - Bondi



Conducción masculina

Luquitas Rodríguez - Vorterix

Tomás Erbord - Blender

Migue Granados - Olga

Nicolás Occhiato - Luzu TV

Ángel de Brito - Bondi

Pedro Rosemblat - Gelatina

Programa Federal:

Para el Universo - Universo TV Córdoba

Cabaret Voltaire - Brindis (Rosario)

Flojo de Papeles - Floyd TV (Mendoza)

Dolar Blue - La Casa del streaming (Misiones)

Actualidad:

Ángel responde - Bondi

El Ejército de la Mañana - Bondi

Resu en vivo - Resumido

Desayuno Intermitente - Blender

Ya fue todo - Jotax

Elijo creer - Gelatina

La Posta - Stream Room TV Pública

Informativo:

Segurola y Habana - Futurock

Paraíso Fiscal - Olga

La Mañana - Infobae

Circo Freak - Gelatina

Tiempo Libre - La Casa streaming

Tremenda Mañana - Bondi

Divino Tesoro - Murad



El más Border del streaming

Patria y Familia - Luzu TV

Lo del Turco - La Canchita TV

El fin del mundo - Olga

Voz Periodística:

Iván Schargrodsky - Cenital

Luciana Geuna - Olga

Flor Halfon - Gelatina

Esteban Trebuq - Bondi

Carolina Amoroso - Infobae

Gonzalo Aziz - La Casa streaming

En conducción femenina:

Nati Jota - Olga

Malena Pichot - Futurock

Paula Chaves - Olga

Vicky Garabal - Luzu TV

La Tora - Luzu TV & Streams Telefe

Sofi Martínez - Streams Telefe

Mejor dupla del año:

Paula Chaves y Luli González - Olga

Germán Beder y Joaco Cavanna - Vorterix

Momi Giardina y Santi Talledo - Luzu TV

Tomás Quintín Palma y Marcos Aramburu - Gelatina

Marcos Giles y Ángela Torres - Luzu TV



Mejor entrevistador:

Migue Granados - Olga

Pedro Rosemblat - Gelatina

Julia Mengolini - Futurock

Juan Pablo Varsky - Clank!

Andrés Duka - Carnaval

Mili Hadad - Infobae



Co conducción masculina:

Juan ruffo - Blender

Germán Beder - Vorterix

Damián Betular - Olga

Marcos Aramburu - Gelatina

Santi Talledo - Luzu TV

Sebastián Manzoni - La Casa Streaming



Revelación:

Tomás Limansky - Gelatina

Anacleta - Blender

Ángela Torres - Luzu TV

Marcos Giles - Vorterix / Luzu TV

Luli González - Olga

Lola Latorre - La Casa Streaming

Mejor transmisión musical especial:

Gracias Mercedes - Olga

Un día Rosarino - Olga

2do aniversario - Olga

Tini - La Casa Streaming

Gelatón - Gelatina

El baile más grande del universo - Universo TV

Musical:

Esto es ¡FA!

Algo de música - Luzu TV

Un poco de ruido

FM Luzu - Luzu TV

Soundtrash - Blender

Origamix - Somos Origamis & Gelatina

Volverme loco - Bombo TV