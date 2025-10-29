Martín Fierro de Streaming 2025: se dio a conocer la lista completa de nominados

En medio del fastidio de Nico Occhiato con Migue Granados y OLGA, se dieron a conocer cuáles son las categorías y los nominados para el Martín Fierro de Streaming 2025. Si algo le faltaba a la “guerra del streaming”, era más condimento para alimentar la tensión que abunda en el rubro.
Por lo pronto, mientras la polémica aumenta, se dieron a conocer cuáles serán los programas que competirán por una estatuilla, y qué famosos del rubro tendrán la posibilidad de coronarse para cerrar el año de la mejore manera.
Estos son los nominados para el Martín Fierro de Streaming 2025:
Interés general
Nadie Dice nada - Luzu TV
Paren la mano - Vorterix
Hay algo ahí - Blender
Furia Bebé - futurock
TDT - Olga
Story time - Bondi
Conducción masculina
Luquitas Rodríguez - Vorterix
Tomás Erbord - Blender
Migue Granados - Olga
Nicolás Occhiato - Luzu TV
Ángel de Brito - Bondi
Pedro Rosemblat - Gelatina
Programa Federal:
Para el Universo - Universo TV Córdoba
Cabaret Voltaire - Brindis (Rosario)
Flojo de Papeles - Floyd TV (Mendoza)
Dolar Blue - La Casa del streaming (Misiones)
Actualidad:
Ángel responde - Bondi
El Ejército de la Mañana - Bondi
Resu en vivo - Resumido
Desayuno Intermitente - Blender
Ya fue todo - Jotax
Elijo creer - Gelatina
La Posta - Stream Room TV Pública
Informativo:
Segurola y Habana - Futurock
Paraíso Fiscal - Olga
La Mañana - Infobae
Circo Freak - Gelatina
Tiempo Libre - La Casa streaming
Tremenda Mañana - Bondi
Divino Tesoro - Murad
El más Border del streaming
Patria y Familia - Luzu TV
Lo del Turco - La Canchita TV
El fin del mundo - Olga
Voz Periodística:
Iván Schargrodsky - Cenital
Luciana Geuna - Olga
Flor Halfon - Gelatina
Esteban Trebuq - Bondi
Carolina Amoroso - Infobae
Gonzalo Aziz - La Casa streaming
En conducción femenina:
Nati Jota - Olga
Malena Pichot - Futurock
Paula Chaves - Olga
Vicky Garabal - Luzu TV
La Tora - Luzu TV & Streams Telefe
Sofi Martínez - Streams Telefe
Mejor dupla del año:
Paula Chaves y Luli González - Olga
Germán Beder y Joaco Cavanna - Vorterix
Momi Giardina y Santi Talledo - Luzu TV
Tomás Quintín Palma y Marcos Aramburu - Gelatina
Marcos Giles y Ángela Torres - Luzu TV
Mejor entrevistador:
Migue Granados - Olga
Pedro Rosemblat - Gelatina
Julia Mengolini - Futurock
Juan Pablo Varsky - Clank!
Andrés Duka - Carnaval
Mili Hadad - Infobae
Co conducción masculina:
Juan ruffo - Blender
Germán Beder - Vorterix
Damián Betular - Olga
Marcos Aramburu - Gelatina
Santi Talledo - Luzu TV
Sebastián Manzoni - La Casa Streaming
Revelación:
Tomás Limansky - Gelatina
Anacleta - Blender
Ángela Torres - Luzu TV
Marcos Giles - Vorterix / Luzu TV
Luli González - Olga
Lola Latorre - La Casa Streaming
Mejor transmisión musical especial:
Gracias Mercedes - Olga
Un día Rosarino - Olga
2do aniversario - Olga
Tini - La Casa Streaming
Gelatón - Gelatina
El baile más grande del universo - Universo TV
Musical:
Esto es ¡FA!
Algo de música - Luzu TV
Un poco de ruido
FM Luzu - Luzu TV
Soundtrash - Blender
Origamix - Somos Origamis & Gelatina
Volverme loco - Bombo TV