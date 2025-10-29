¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Miércoles 29 de Octubre, Neuquén, Argentina
HAY TENSIÓN

Martín Fierro de Streaming 2025: se dio a conocer la lista completa de nominados

Con la guerra del streaming latente, se dieron a conocer las categorías y nominados para los Martín Fierro de Streaming 2025.

Por Redacción

Miércoles, 29 de octubre de 2025 a las 15:28
En medio del fastidio de Nico Occhiato con Migue Granados y OLGA, se dieron a conocer cuáles son las categorías y los nominados para el Martín Fierro de Streaming 2025. Si algo le faltaba a la “guerra del streaming”, era más condimento para alimentar la tensión que abunda en el rubro. 

Por lo pronto, mientras la polémica aumenta, se dieron a conocer cuáles serán los programas que competirán por una estatuilla, y qué famosos del rubro tendrán la posibilidad de coronarse para cerrar el año de la mejore manera.

Estos son los nominados para el Martín Fierro de Streaming 2025

Interés general
Nadie Dice nada - Luzu TV
Paren la mano - Vorterix
Hay algo ahí - Blender
Furia Bebé - futurock
TDT - Olga
Story time - Bondi

Conducción masculina
Luquitas Rodríguez - Vorterix
Tomás Erbord - Blender
Migue Granados - Olga
Nicolás Occhiato - Luzu TV
Ángel de Brito - Bondi
Pedro Rosemblat - Gelatina

Programa Federal:
Para el Universo - Universo TV Córdoba
Cabaret Voltaire - Brindis (Rosario)
Flojo de Papeles - Floyd TV (Mendoza)
Dolar Blue - La Casa del streaming (Misiones)

Actualidad:
Ángel responde - Bondi
El Ejército de la Mañana - Bondi
Resu en vivo - Resumido
Desayuno Intermitente - Blender
Ya fue todo - Jotax
Elijo creer - Gelatina
La Posta - Stream Room TV Pública

Informativo:
Segurola y Habana - Futurock
Paraíso Fiscal - Olga
La Mañana - Infobae
Circo Freak - Gelatina
Tiempo Libre - La Casa streaming
Tremenda Mañana - Bondi
Divino Tesoro - Murad

El más Border del streaming
Patria y Familia - Luzu TV
Lo del Turco - La Canchita TV
El fin del mundo - Olga

Voz Periodística:
Iván Schargrodsky - Cenital
Luciana Geuna - Olga
Flor Halfon - Gelatina
Esteban Trebuq - Bondi
Carolina Amoroso - Infobae
Gonzalo Aziz - La Casa streaming

En conducción femenina:
Nati Jota - Olga
Malena Pichot - Futurock
Paula Chaves - Olga
Vicky Garabal - Luzu TV
La Tora - Luzu TV & Streams Telefe
Sofi Martínez - Streams Telefe

Mejor dupla del año:
Paula Chaves y Luli González - Olga
Germán Beder y Joaco Cavanna - Vorterix
Momi Giardina y Santi Talledo - Luzu TV
Tomás Quintín Palma y Marcos Aramburu - Gelatina
Marcos Giles y Ángela Torres - Luzu TV
 

Mejor entrevistador:
Migue Granados - Olga
Pedro Rosemblat - Gelatina
Julia Mengolini - Futurock
Juan Pablo Varsky - Clank!
Andrés Duka - Carnaval
Mili Hadad - Infobae
 

Co conducción masculina:
Juan ruffo - Blender
Germán Beder - Vorterix
Damián Betular - Olga
Marcos Aramburu - Gelatina
Santi Talledo - Luzu TV
Sebastián Manzoni - La Casa Streaming

Revelación:
Tomás Limansky - Gelatina
Anacleta - Blender
Ángela Torres - Luzu TV
Marcos Giles - Vorterix / Luzu TV
Luli González - Olga
Lola Latorre - La Casa Streaming

Mejor transmisión musical especial:
Gracias Mercedes - Olga
Un día Rosarino - Olga
2do aniversario - Olga
Tini - La Casa Streaming
Gelatón - Gelatina
El baile más grande del universo - Universo TV

Musical:
Esto es ¡FA!
Algo de música - Luzu TV
Un poco de ruido
FM Luzu - Luzu TV
Soundtrash - Blender
Origamix - Somos Origamis & Gelatina
Volverme loco - Bombo TV

