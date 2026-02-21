Atlético Madrid goleó al Espanyol de Barcelona por 4 a 2 en el marco de la vigesimoquinta fecha de La Liga de España 2025/26. El noruego Alexander Sorloth, en dos oportunidades, el argentino Giuliano Simeone y Ademola Lookman marcaron para el local, Jofre Carreras y Edu Expósito lo hicieron para el visitante.

El equipo del "Cholo" Simeone volvió al triunfo en la competencia local después de tres fechas y el Estadio Metropolitano vivió una jornada de satisfacción para no perderle pisada al Villarreal en la lucha por el tercer puesto. Por su parte, el Espanyol no encuentra el rumbo y no gana en La Liga desde hace dos meses, antes del parate de fin de año.

El Colchonero fue de menos a más en la primera parte, pero no pudo plasmarlo en el resultado a pesar de merecerlo. El tanto de Carreras a los 6 minutos cayó como un balde de agua fría en el Metropolitano, pero el local nunca bajó los brazos. Con el correr de los minutos fue tomando protagonismo, llegando con peligro y fue Sorloth el que marcó el empate a los 21 minutos después de un gran centro de Llorente. Desde ese momento, Atlético Madrid se convirtió en el amo y señor de las acciones, pero no pudo irse en ventaja al entretiempo.

Un segundo tiempo a puro gol en el Metropolitano

Solo le bastaron cuatro minutos del complemento al Colchonero para reflejar en el marcador su superioridad. Giuliano Simeone, después de una excelente jugada de equipo por derecha, definió cruzado para el 2 a 1 de su equipo.

Resumen de la gran victoria del equipo "Colchonero"

Espanyol sintió el golpe del segundo y nunca pudo recuperarse, ni con los cambios introducidos por Manolo González. A los 58 llegó el golpe definitivo con el gol de cabeza de Lookman, tras el centro de Ruggeri, y el propio italiano también asistió a Sorloth a los 72 para el 4 a 1

El visitante empezó a mostrar rebeldía cuando estaba tres goles por debajo en el marcador y después de un disparo en el travesaño, Expósito encontró el 2-4 a diez minutos del final, que no alcanzó.

En la próxima fecha, Atlético de Madrid visitará al Oviedo y Espanyol viajará para enfrentar al Elche.