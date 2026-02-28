El amor entre Marcos Giles y Ángela Torres sumó un nuevo capítulo en el sur del país. A pocas semanas de blanquear su relación, la pareja decidió hacer las valijas y viajar a San Carlos de Bariloche, en plena Patagonia, para disfrutar de unos días de descanso lejos del streaming y las obligaciones laborales. La elección del destino no fue casual: buscaban tranquilidad, paisajes abiertos y tiempo de calidad juntos.

Lejos de optar por un hotel cinco estrellas, Marcos Giles y Ángela Torres eligieron una propuesta más descontracturada y aventurera: alquilar un motorhome. La idea fue recorrer los caminos patagónicos sin itinerario rígido, deteniéndose donde el paisaje los invitara a bajar. Lagos cristalinos, bosques y rutas interminables se transformaron en el escenario perfecto para esta primera escapada romántica.

Las redes sociales fueron testigo casi en tiempo real de la experiencia. En uno de los videos más comentados, se ve a Ángela Torres dentro de la casa rodante, cocinando mientras escucha por radio un partido de Boca. La escena, espontánea y doméstica, mostró un costado relajado de la cantante, mientras Marcos Giles filmaba con humor el momento.

El viaje también incluyó pequeños rituales compartidos. Hubo mates frente al lago, picnics improvisados con salamín y queso, y largas conversaciones sentados en un banco de madera con vista al agua. En cada postal, Marcos Giles capturó tanto la inmensidad del paisaje como la sonrisa distendida de Ángela Torres, lejos de cualquier producción armada.

En otro clip, se los vio estacionados frente a un espejo de agua, disfrutando del silencio absoluto. Sin filtros exagerados ni poses estudiadas, la pareja apostó por mostrar su intimidad con naturalidad. La elección del motorhome reforzó esa sensación de libertad y aventura improvisada.

Desde que oficializaron el noviazgo, Marcos Giles y Ángela Torres se mostraron unidos y sin esconder su vínculo. Esta escapada a Bariloche funcionó como una confirmación pública de ese momento especial que atraviesan, donde los gestos simples valen más que cualquier gran declaración.

Entre kilómetros de ruta, anafes encendidos y partidos escuchados por radio, Marcos Giles y Ángela Torres consolidaron su historia de amor con una experiencia distinta. La Patagonia, los mates y los lagos quedaron como telón de fondo de un viaje que combinó romance y cotidianeidad, sellando una etapa que recién comienza.