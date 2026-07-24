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Espectáculos

Nonpalidece se desenchufa y vuelve a Neuquén con una propuesta acústica cargada de emoción

La banda de reggae presentará “Nonpalidesenchufado” el 7 de agosto en Mood Live. El formato recupera una propuesta que nació en 2008 y que ahora regresa renovada, con nuevas versiones de sus canciones y una conexión más cercana con el público.

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Por Facundo Julio

Redactor secciones Espectáculos y Sociedad. Productor del programa La Segunda Mañana por AM550 y Otro Dato por 24/7 Canal de Noticias.
Viernes, 24 de julio de 2026 a las 09:58
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Nonpalidece llega a Neuquén con una nueva edición de su propuesta acústica “Nonpalidesenchufado”.

Después de 18 años, Nonpalidece vuelve a “desenchufarse” para recorrer distintos escenarios del país con una propuesta acústica y minimalista. La banda llegará a Neuquén el próximo 7 de agosto para presentarse en Mood Live, donde ofrecerá un show íntimo y cargado de emoción.

La banda recupera un formato que nació en 2008 y que se convirtió en uno de sus clásicos.

“Nonpalidesenchufado” retoma un formato que hizo historia en 2008 y que permitió redescubrir el repertorio de la banda desde una mirada diferente. Las canciones serán revisadas desde un enfoque acústico, explorando nuevas dimensiones sonoras por fuera de las estructuras tradicionales del género.

La propuesta busca generar una conexión más cercana entre los músicos y el público, con versiones que ponen el foco en el espíritu y la esencia de cada canción. El regreso del formato se produce mientras Nonpalidece continúa trabajando en su próximo material discográfico.

“Nonpalidesenchufado” propone un recorrido íntimo por las canciones de Nonpalidece.

Las puertas de Mood Live abrirán a las 20, mientras que la venta de entradas en puerta comenzará a las 21. Las entradas anticipadas pueden adquirirse a través de ProTickets o en la boletería del espacio ubicado en Ministro González 40, Neuquén.

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