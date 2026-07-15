Después de presentar "Todo por un beso", su más reciente trabajo discográfico, Emanero confirmó una nueva parada en la Patagonia. El artista se presentará el 1 de agosto en Mood Live, en la ciudad de Neuquén, en el marco de una gira internacional que también lo llevará por diferentes escenarios de Latinoamérica y Europa.

El artista iniciará una gira internacional que tendrá una parada en Neuquén el próximo 1 de agosto.

El tour comenzará con un show en el Movistar Arena de Buenos Aires y acompañará el lanzamiento de un álbum conceptual que explora el amor desde distintas perspectivas. A través de baladas, merengues y canciones con diferentes matices, el músico propone un recorrido por historias, emociones y vínculos que reflejan una etapa de madurez artística.

Uno de los puntos destacados del disco son las colaboraciones con figuras de la música como David Bisbal, Luciano Pereyra, L-Gante y Ángela Leiva. Entre ellas sobresale "La Peligrosa", interpretada junto a Bisbal y Pereyra, una canción que une diferentes generaciones y estilos musicales.

El nuevo trabajo discográfico incluye colaboraciones con David Bisbal, Luciano Pereyra, L-Gante y Ángela Leiva.

Las entradas para el recital ya se encuentran disponibles a través de ProTickets y también pueden adquirirse en la boletería ubicada en Ministro González 40, abierta de miércoles a domingo de 19 a 23. Con una propuesta que combina sus nuevos temas con los grandes éxitos de su carrera, Emanero promete una noche cargada de emociones para el público neuquino.