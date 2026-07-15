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Todo por cantar

Con nuevo disco y gira internacional, Emanero llega a Neuquén con un esperado show en Mood Live

El cantante se presentará el 1 de agosto en Mood Live como parte de la gira internacional que acompaña el lanzamiento de su nuevo álbum "Todo por un beso"

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Por Facundo Julio

Redactor secciones Espectáculos y Sociedad. Productor del programa La Segunda Mañana por AM550 y Otro Dato por 24/7 Canal de Noticias.
Miércoles, 15 de julio de 2026 a las 14:30
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Emanero llegará a Mood Live para presentar en vivo las canciones de su nuevo álbum "Todo por un beso".

Después de presentar "Todo por un beso", su más reciente trabajo discográfico, Emanero confirmó una nueva parada en la Patagonia. El artista se presentará el 1 de agosto en Mood Live, en la ciudad de Neuquén, en el marco de una gira internacional que también lo llevará por diferentes escenarios de Latinoamérica y Europa.

El artista iniciará una gira internacional que tendrá una parada en Neuquén el próximo 1 de agosto.

El tour comenzará con un show en el Movistar Arena de Buenos Aires y acompañará el lanzamiento de un álbum conceptual que explora el amor desde distintas perspectivas. A través de baladas, merengues y canciones con diferentes matices, el músico propone un recorrido por historias, emociones y vínculos que reflejan una etapa de madurez artística.

Uno de los puntos destacados del disco son las colaboraciones con figuras de la música como David Bisbal, Luciano Pereyra, L-Gante y Ángela Leiva. Entre ellas sobresale "La Peligrosa", interpretada junto a Bisbal y Pereyra, una canción que une diferentes generaciones y estilos musicales.

El nuevo trabajo discográfico incluye colaboraciones con David Bisbal, Luciano Pereyra, L-Gante y Ángela Leiva.

Las entradas para el recital ya se encuentran disponibles a través de ProTickets y también pueden adquirirse en la boletería ubicada en Ministro González 40, abierta de miércoles a domingo de 19 a 23. Con una propuesta que combina sus nuevos temas con los grandes éxitos de su carrera, Emanero promete una noche cargada de emociones para el público neuquino.

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