La visita del papa León XIV a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre, podrá seguirse a través de distintas señales de televisión y plataformas digitales. La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) prepara una cobertura oficial por YouTube, mientras que el Gobierno nacional confirmó la emisión por cadena nacional de la misa del lunes 9 en el Monumento de los Españoles.

A esas alternativas se sumarán las transmisiones especiales de canales de televisión y la cobertura digital del Consejo Episcopal Latinoamericano (Celam). De esta manera, quienes no puedan asistir a las actividades tendrán distintas opciones para acompañar la agenda del sumo pontífice desde sus casas o dispositivos móviles.

El Episcopado ofrecerá unas 55 horas de transmisión por YouTube

La Conferencia Episcopal Argentina realizará la cobertura oficial a través de su canal de YouTube, identificado como @ConferenciaEpiscopalArgentina. La propuesta contempla aproximadamente 55 horas de programación distribuidas durante las cuatro jornadas de la visita.

El equipo estará integrado por los Misioneros Digitales de Argentina, vinculados a la Comisión Episcopal de Comunicación Social. El sacerdote Pablo Savoia será el referente de la cobertura, que contará con corresponsales en los distintos lugares de encuentro y una mesa de invitados.

La transmisión combinará imágenes de las principales celebraciones con testimonios de los asistentes y comentarios sobre las actividades. La programación no será continua durante las 24 horas de cada jornada, sino que se organizará alrededor de los acontecimientos previstos en la agenda papal.

Por su parte, el Consejo Episcopal Latinoamericano (Celam) también habilitó un espacio de seguimiento digital para informar sobre el recorrido del pontífice y las actividades previstas en el país.

La misa del 9 de noviembre se transmitirá por cadena nacional

Uno de los momentos centrales de la visita tendrá lugar el lunes 9 de noviembre, cuando León XIV participe de una misa en el Monumento de los Españoles, en la Ciudad de Buenos Aires. El Gobierno nacional confirmó que esa celebración se emitirá por cadena nacional.

Además, distintos medios de comunicación preparan coberturas especiales para acompañar las actividades del Papa durante su estadía. Entre ellos se encuentran eltrece, TN, Canal Orbe 21, Canal 9 y Canal 5TV.

Las transmisiones permitirán seguir las celebraciones y los encuentros programados entre el 8 y el 11 de noviembre. Para quienes quieran organizarse, será importante consultar la programación de cada señal, ya que el horario de inicio de una cobertura puede ser distinto al de la actividad religiosa que se transmita.