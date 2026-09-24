Carolina "Pampita" Ardohain protagonizó un insólito error en sus redes sociales que no pasó desapercibido. La modelo compartió en sus historias de Instagram una publicación de Eugenia "La China" Suárez y la eliminó a los pocos segundos.

El episodio ocurrió después de que la China Suárez publicara una galería fotográfica exhibiendo sus outfits diarios. Minutos más tarde, la cuenta oficial de Pampita reposteó la imagen. La publicación no llegó a permanecer más de veinte segundos antes de ser eliminada de forma drástica.

La captura que lo cambió todo

En la era de la inmediatez, la velocidad de los usuarios superó la rapidez del botón de borrado. El panelista Pepe Ochoa logró capturar la evidencia del posteo y lo viralizó de inmediato en redes sociales. "A Pampita se le escapó un repost de la China. La borró al toque", escribió Ochoa en su cuenta de X.

Pampita compartió una foto de la China Suárez por error

El episodio puso en evidencia la hipótesis más comentada: la mecánica de interacción de Instagram suele traicionar a los usuarios cuando intentan enviar una publicación por mensaje privado (DM) a un contacto y, por error, presionan la opción de compartir en el feed público.

La relación entre Pampita y la China Suárez

El descuido reavivó el interés por el vínculo entre ambas figuras, que estuvieron enfrentadas públicamente tras la separación de Benjamín Vicuña. Con el paso del tiempo, ambas coincidieron en eventos y hasta posaron juntas, demostrando una relación cordial por el bienestar de sus hijos, que son hermanos.

Según confirmó la Agencia Noticias Argentinas, ni Pampita ni la China Suárez se siguen mutuamente en las redes sociales. En una entrevista anterior, Pampita había asegurado: "No tengo ni idea qué pasó. Todo súper bien entre nosotras. Por lo menos de mi parte siempre el respeto y la buena intención de tener un buen vínculo estuvo".

La modelo también destacó el lazo familiar que las une: "Hay un lazo acá que siempre va a estar, que va a ser que nuestros hijos son hermanos. Y eso nos hizo ponernos en un lugar de respeto absoluto".

Las teorías que circularon

Tras el exabrupto, la modelo continuó publicando contenidos habituales en su perfil intentando relativizar lo ocurrido. Pese al hermetismo con el que ambas partes suelen manejar estos incidentes, el desliz dejó flotando una pregunta inevitable: ¿a quién intentaba enviarle Pampita la foto de la China Suárez y con qué intención?.

La captura del momento se multiplicó en redes sociales y desató todo tipo de especulaciones entre los seguidores de ambas.