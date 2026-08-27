Las Pastillas del Abuelo regresan al Movistar Arena con una propuesta especial: dos shows 360° que tendrán lugar el viernes 20 y sábado 21 de noviembre. La banda liderada por Juan Germán "Piti" Fernández prepara un formato pensado para que el público pueda vivir sus canciones desde todos los ángulos, ofreciendo una propuesta inédita en el estadio porteño.

Una propuesta inédita en el Movistar Arena

El formato 360° es una de las grandes novedades de estos shows. El escenario estará ubicado en el centro del estadio, permitiendo que el público rodee completamente a la banda y viva una experiencia inmersiva y diferente a la de un concierto tradicional. Esta disposición busca acercar aún más a los fanáticos a la energía de la banda y crear una conexión única durante la noche.

Nuevo material: "Tarot", la canción inspirada en los arcanos mayores

La banda continúa adelantando su nuevo material con una canción inspirada en los Arcanos Mayores del Tarot de Marsella. El tema, titulado "Tarot", fue dedicado por Piti Fernández a su compañera de vida, con quien comparte desde hace años su afición por la lectura del tarot.

Las Pastillas del Abuelo vuelve al Movistar Arena con dos shows 360°

La canción llega después de los primeros adelantos de este nuevo trabajo y vuelve a mostrar a Las Pastillas del Abuelo explorando nuevas formas de contar historias, sin perder la esencia que las convirtió en una de las bandas más queridas del rock argentino. "Tarot" abre así un nuevo capítulo en el camino hacia su próximo disco, que traerá más novedades durante 2026.

Entradas y preventa

Las entradas para los shows estarán disponibles con 6 cuotas sin interés con tarjetas Galicia Visa desde el miércoles 26 de agosto a las 13:00. La preventa Galicia Visa comenzará el jueves 27 de agosto a las 13:00, y luego se habilitará la venta general.

Una banda que sigue cosechando éxitos

Las Pastillas del Abuelo, con más de dos décadas de trayectoria, continúa siendo una de las bandas más convocantes del rock argentino. En su reciente show en el estadio de Ferro, la banda convocó a más de 30 mil personas y celebró sus 25 años de carrera con un show histórico.

El regreso al Movistar Arena con este formato 360° promete ser uno de los eventos musicales más destacados del segundo semestre de 2026.