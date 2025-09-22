Caen deudores alimentarios en recitales y canchas: neuquinos entre los 32 sancionados

El Gobierno porteño detectó a 32 deudores alimentarios morosos en distintos espectáculos masivos realizados en la Ciudad de Buenos Aires. Los controles se llevaron a cabo en 48 operativos en estadios de fútbol y recitales, lo que impidió el acceso a todas las personas involucradas.

Según informaron fuentes oficiales a Noticias Argentinas, el último caso se registró el domingo durante el encuentro entre Boca Juniors y Central Córdoba de Santiago del Estero en La Bombonera, lo que elevó el total de identificados a 32.

Procedencia de los deudores detectados

De acuerdo con el detalle difundido, entre los implicados hay:

16 residentes de la provincia de Buenos Aires

6 de la Ciudad de Buenos Aires

4 de Neuquén

3 de Salta

1 de Córdoba

1 de Entre Ríos

Eventos controlados desde marzo

Los dispositivos de seguridad comenzaron a implementarse en marzo. Desde entonces, se aplicaron en diferentes espectáculos deportivos y culturales, entre ellos:

El partido entre Los Pumas y los All Blacks en el estadio José Amalfitani de Liniers.

Los conciertos de Lali Espósito en Vélez, Don Osvaldo en All Boys y Los Piojos en el estadio Monumental.

Actualmente, cerca de 3.000 personas figuran en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (RDAM) de Buenos Aires, dentro de un total de más de 11.500 a nivel nacional.

Declaraciones oficiales

El ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, sostuvo que en la Ciudad “se busca dejar en claro que las obligaciones se cumplen sin excepción”.

Además, el gobierno porteño señaló que intercambia información con 13 provincias para detectar a deudores, sin importar la jurisdicción donde se haya dictado la medida judicial.

Restricciones para los deudores alimentarios

Las personas incluidas en el RDAM enfrentan múltiples impedimentos:

No pueden obtener tarjetas de crédito, abrir cuentas corrientes ni acceder a créditos en el Banco Ciudad .

Se les prohíbe postularse a cargos electivos en el territorio porteño.

No pueden recibir adjudicaciones de viviendas sociales del Gobierno de la Ciudad o convenidas con Nación.

Tienen impedido inscribirse en el Registro Único de Aspirantes a Guarda con fines adoptivos .

Se les puede restringir el ingreso a espectáculos culturales pagos con más de 5.000 asistentes.

Asimismo, los deudores no pueden transferir la titularidad de negocios habilitados sin certificado del Registro, ser matriculados en colegios profesionales ni participar de concursos para ser designados como magistrados o funcionarios judiciales.

Los escribanos, por su parte, tienen la obligación de informar a las autoridades sobre cualquier acto de disposición de bienes registrables en el que intervenga una persona inscripta en el RDAM.