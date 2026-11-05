El Alto Valle se prepara para una nueva propuesta musical: el Patagonia Fest, un festival que tendrá su primera edición el sábado 21 de noviembre en el Complejo La Masía de General Fernández Oro, Río Negro. La jornada comenzará a las 18 y se extenderá hasta las 6 de la mañana, con una programación que combinará artistas nacionales, regionales y locales.

Entre los principales nombres de la grilla se encuentran LBC y Euge Quevedo, Carafea y Christian Herrera, además de Ernesto Guevara, anunciado como invitado especial. También subirán al escenario Khanto, La Única Sabor Santafesino, Sinsemina, Sin Proyecto, Kehuarteto y Tony Bertedor. La propuesta se completará con la participación de DJs.

LBC y Euge Quevedo serán parte de la grilla de artistas nacionales que llegarán al Alto Valle.

El festival ofrecerá una experiencia que irá más allá de los recitales, con patio gastronómico, food trucks y diferentes espacios para el público. El predio contará con estacionamiento, sector VIP y campo general, además de servicios pensados para disfrutar de una jornada al aire libre.

Con esta primera edición, la organización busca instalar al Patagonia Fest dentro del calendario de grandes encuentros musicales de la región y generar un espacio de encuentro entre artistas y público de distintas generaciones. La propuesta está dirigida a toda la familia y combina música, cultura y entretenimiento.

El evento reunirá bandas regionales, artistas locales y DJs durante 12 horas de música en vivo.

Las entradas se pueden adquirir a través de Eventpass y en los puntos de venta habilitados. Para conocer novedades sobre la programación y el evento, también se puede consultar la cuenta oficial de Instagram: @patagoniafestoficial.