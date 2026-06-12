Las Pelotas volvió a sorprender a sus seguidores con el lanzamiento de "Sin la Piel", el primer adelanto de su próximo álbum de estudio, que verá la luz el 11 de septiembre. La banda liderada por Germán Daffunchio presentó una canción cargada de sensibilidad, reflexión y la identidad sonora que la convirtió en una de las referencias más importantes del rock argentino.

Cómo es "Sin la Piel", el nuevo sencillo de Las Pelotas

El nuevo sencillo propone una mirada introspectiva sobre la necesidad de derribar las máscaras que muchas veces impone la vida cotidiana para volver a conectar con lo más genuino de cada persona. Según la gacetilla oficial, "Sin la Piel" funciona como una invitación a reencontrarse desde la palabra sincera y la autenticidad, con una fuerte carga poética y emocional.

Con una letra introspectiva y reflexiva, el grupo apuesta nuevamente a las composiciones originales.

"Decime si podemos ver una forma de poder hablar desde el alma, sin mentir, con el cuerpo, sin la piel", expresa uno de los fragmentos más destacados de la canción, que ya comenzó a generar repercusión entre los fanáticos de la banda. El tema fue grabado entre los estudios Los Ángeles y Sonorámica, con producción artística de Sebastián Schachtel y Germán Daffunchio, mientras que la mezcla estuvo a cargo de Uriel Mackern y la masterización de Daniel Ovié.

Después de décadas de trayectoria, Las Pelotas demuestra que mantiene intacta su capacidad creativa y su búsqueda artística. Lejos de vivir únicamente de sus clásicos, el grupo continúa generando nuevo material y explorando temáticas que conectan con distintas generaciones de oyentes.

"Sin la Piel" propone derribar máscaras y reconectar con lo más auténtico de cada persona.

El lanzamiento también reavivó una pregunta que se repite entre los seguidores de la Patagonia cada vez que la banda presenta música nueva: ¿habrá gira para presentar el disco? Aunque todavía no se anunciaron fechas oficiales, la expectativa crece entre los fanáticos neuquinos, que esperan volver a ver a Las Pelotas sobre un escenario de la región.

Con "Sin la Piel", la banda inicia el camino hacia uno de los discos más esperados del rock nacional, reafirmando una vigencia artística que atraviesa generaciones y continúa sumando nuevas páginas a una historia fundamental para la música argentina.