Los Fabulosos Cadillacs, la histórica banda liderada por Vicentico, confirmó su regreso a la capital neuquina tras más de ocho años de ausencia. El reencuentro con el público será el próximo 5 de septiembre en el Estadio Ruca Che, en una presentación que recorrerá los grandes éxitos de una carrera que ya supera las cuatro décadas. Las entradas ya salieron a la venta con un cupo limitado de precios promocionales.

Carnaval toda la vida en septiembre

La última presentación del grupo en Neuquén fue el 11 de febrero de 2018, cuando encabezó una de las noches más convocantes de la Fiesta Nacional de la Confluencia. Ante una multitud reunida en el Paseo de la Costa, la banda repasó canciones que marcaron generaciones y dejó una huella imborrable en el público local.

La banda liderada por Vicentico repasará los grandes éxitos que marcaron más de cuatro décadas de trayectoria.

Ahora, más de ocho años después, Vicentico y compañía regresarán con una propuesta que promete combinar la potencia de sus clásicos con la energía que los convirtió en una de las bandas más influyentes del rock latinoamericano. Temas como Matador, Mal Bicho, Vasos Vacíos, Manuel Santillán, El León y Siguiendo La Luna seguramente formarán parte de un repertorio esperado por fanáticos de todas las edades.

El anuncio fue realizado el pasado 9 de junio y rápidamente generó repercusión en redes sociales, donde cientos de seguidores celebraron el retorno de una banda que mantiene una fuerte conexión con el público patagónico. En cuanto a las entradas, la organización informó que las primeras 1.000 localidades estarán disponibles a un valor promocional de lanzamiento. Una vez agotado ese cupo, los tickets pasarán automáticamente a una nueva etapa de venta con actualización de precios.

Las primeras 1.000 entradas se venderán a precio promocional antes del cambio de etapa.

Por ese motivo, desde la producción recomiendan adquirir los ingresos con anticipación para acceder al valor más conveniente y asegurar un lugar en uno de los espectáculos más esperados del año en la región.