La visita del papa León XIV a la Argentina sigue generando repercusiones y dejó una escena inesperada durante su última misa en la ciudad de Luján. Esta vez, las protagonistas fueron Nancy Pazos y Cristina Pérez, quienes protagonizaron un particular intercambio frente a las cámaras que rápidamente despertó comentarios en las redes sociales.

El encuentro se produjo durante la cobertura de la ceremonia religiosa, cuando Cristina Pérez, periodista de LN+, se encontró con su colega y decidió consultarle sobre su presencia en el acontecimiento. La conversación tuvo como trasfondo la controversia que se había desatado días antes por la instalación de una denominada carpa VIP durante otra misa del Sumo Pontífice en el Monumento de los Españoles, en Palermo.

Uno de los primeros temas que apareció fue precisamente la posibilidad de que hubiera sectores exclusivos para determinados invitados. Ante la consulta, Nancy Pazos respondió con una frase cargada de ironía: "Mirá, me traje mi mate y mis medialunas, porque acá no había nada. De VIP no creo que haya (nada)". De esa manera, buscó diferenciar la organización del encuentro en Luján de lo sucedido en la Ciudad de Buenos Aires.

La conversación continuó cuando Cristina Pérez quiso saber cómo había conseguido su lugar en la ceremonia. Sin vueltas, Pazos explicó que había recibido una convocatoria especial y marcó una diferencia respecto de las actividades anteriores del Papa: "Acá me invitaron y vine. En los otros lugares no me invitaron, si no hubiera ido".

La periodista también contó que desconocía los detalles de la organización de las invitaciones y reveló de dónde había llegado la convocatoria: "Me llegó la invitación de la privada del Gobernador. Me sorprendí yo también". La referencia apuntó directamente a Axel Kicillof, mandatario bonaerense, cuyo entorno había extendido la invitación para participar de la celebración religiosa.

Otro momento que llamó la atención llegó cuando Nancy Pazos explicó por qué había decidido asistir, pese a reconocer que no tiene una relación personal con la religión. "Vengo a mirar algo que para mí tiene una gran impronta política. No soy creyente, pero soy muy respetuosa de las creencias. Lamentablemente no tengo fe", sostuvo durante la entrevista.

Nancy Pazos contra Cristina Pérez

Además, la comunicadora destacó el contenido de las intervenciones del papa León XIV y anticipó que aprovecharía la jornada para transmitir su programa radial desde Luján. "Para mí esto es una crónica", resumió, al explicar que su participación también estaba vinculada con su trabajo periodístico y el interés que le despertaba la visita del Pontífice.

El video del intercambio entre Cristina Pérez y Nancy Pazos volvió a poner sobre la mesa la discusión por los invitados especiales, los privilegios y la organización de las celebraciones papales. En una jornada atravesada por la presencia de miles de fieles, la conversación entre las dos periodistas terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de la cobertura.