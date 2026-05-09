La participación de Gladys La Bomba Tucumana en Gran Hermano Generación Dorada quedó envuelta en una enorme controversia luego de una serie de comentarios que provocaron indignación entre los fanáticos del programa. Lo que comenzó como un momento distendido terminó convirtiéndose en uno de los temas más discutidos de las últimas horas.

Dentro de la casa, la cantante se mostró muy cercana tanto a Manu Ibero como a Zunino, dos de los participantes con los que más interactúa. Primero, protagonizó un momento de coqueteo con Manu Ibero, a quien elogió por el perfume que utilizaba y hasta deslizó que tenía ganas de besarlo.

Sin embargo, minutos más tarde, el beso finalmente terminó ocurriendo con Zunino, situación que rápidamente explotó en redes sociales. Pero lo que realmente desató el escándalo fue una conversación posterior de Gladys La Bomba Tucumana, donde habría hecho comentarios sobre la orientación sexual de su compañero.

El tema fue analizado en el programa DDM, donde Mariana Fabbiani se refirió a la repercusión que generó la situación. “Afuera están diciendo que los comentarios homofóbicos llegan a un punto en el que merecen la expulsión”, expresó la conductora en pleno vivo.

Luego, el periodista Santiago Riva Roy fue todavía más contundente al describir lo ocurrido dentro del reality. “¡Es un escándalo! Por un lado, el colágeno, que va por Manu y en el medio esto que sería el tape divertido de la Bomba. El tape más serio, el de la homofobia”, comentó al aire.

Además, el panelista detalló cuál fue el comentario que provocó el fuerte rechazo de parte del público. “La Bomba hablando a espaldas de Zunino, diciendo de él que es pu…, hablando de su orientación sexual”, explicó, dejando en claro la gravedad de la situación que se viralizó en redes.

Gladys la Bomba Tucumana podría ser expulsada

A raíz de esto, comenzaron a multiplicarse los mensajes pidiendo sanciones ejemplares para la artista dentro de Gran Hermano Generación Dorada. Muchos usuarios consideran que los dichos excedieron cualquier límite y reclaman una respuesta inmediata por parte de la producción del programa.

Según reveló Santiago Riva Roy, incluso ya existiría un pedido formal impulsado por la familia de Juanicar, quienes manejan sus redes sociales. “Vienen denunciando que GH es muy laxo con la homofobia”, aseguró el periodista, dejando abierta una polémica que promete seguir creciendo en las próximas horas.