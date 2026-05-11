La reconocida cantante de tango Adriana Varela se presentará el próximo 17 de mayo en Mood Live de Neuquén y, en diálogo con el programa “Tardes de Primera” de AM550, habló de su vínculo especial con la provincia, repasó momentos históricos de su carrera y dejó una definición que emocionó a sus seguidores: “Neuquén me hace muy bien energéticamente”.

La voz inconfundible del tango argentino vuelve a Neuquén. Adriana Varela se presentará en una noche que promete emoción, clásicos, recuerdos y un recorrido musical que atravesará generaciones.

En diálogo con el programa conducido por Huguex Cabrera, la artista habló con calidez, humor y emoción sobre su regreso al Alto Valle y dejó en claro el profundo cariño que siente por la provincia. “Para mí también ir a Neuquén es un lujo. Me hace muy bien energéticamente y el público de Neuquén es un público que adoro”, expresó la cantante.

La intérprete, considerada una de las grandes referentes del tango contemporáneo, destacó además que cada visita a la región tiene un significado especial. “Estoy feliz, chicos, de verdad. Amo Neuquén”, remarcó durante la entrevista.

Una artista que marcó generaciones

Dueña de una voz única y de un estilo inconfundible, Varela repasó parte de una carrera monumental que la llevó a los escenarios más prestigiosos del mundo y a compartir proyectos con figuras históricas de la música y la cultura.

Durante la charla recordó presentaciones internacionales que quedaron grabadas en su memoria. “Fui la única mujer argentina que cantó en el Lírico de Barcelona y en el Real de Madrid”, contó.

También evocó una experiencia inolvidable cuando fue convocada por Quincy Jones para representar a la Argentina en Estados Unidos. “Cuando terminé de cantar, Quincy Jones me estaba esperando para agarrar el micrófono. Casi me muero”, relató entre risas y emoción.

La cantante recordó además que en aquella ocasión conoció a la actriz Nastassja Kinski, quien terminó llorando emocionada tras escucharla interpretar tango argentino.

En otro tramo de la entrevista, Adriana Varela dejó una fuerte reflexión sobre la música, la fama y la permanencia artística. “Yo discrimino entre masividad y popularidad. Lo masivo generalmente es un producto; lo popular es lo que queda en el pueblo”, afirmó.

Con esa frase, la artista sintetizó una carrera construida desde la autenticidad, el tango y la conexión emocional con distintas generaciones. De hecho, destacó que una de las cosas que más disfruta es la diversidad de su público. “Tengo gente muy joven, gente grande y de mediana edad. Eso es lo que más me gusta”, sostuvo.

Durante la charla recordó presentaciones internacionales que quedaron grabadas en su memoria. “Fui la única mujer argentina que cantó en el Lírico de Barcelona y en el Real de Madrid”, contó. También evocó una experiencia inolvidable cuando fue convocada por Quincy Jones para representar a la Argentina en Estados Unidos. “Cuando terminé de cantar, Quincy Jones me estaba esperando para agarrar el micrófono. Casi me muero”, relató entre risas y emoción.

Tango, rock y clásicos en un repertorio siempre cambiante

Sobre el show que presentará en Neuquén, Varela adelantó que el repertorio tendrá tango, clásicos de autores españoles y también algunas sorpresas vinculadas al rock nacional.

La cantante recordó que grabó un disco junto a Fito Páez y Pedro Aznar, producido además por su hijo. “Por ahí también canto algún tema de rock”, adelantó.

Además confirmó que interpretará canciones ligadas a figuras como Joaquín Sabina y Joan Manuel Serrat, artistas con quienes compartió escenarios y amistad a lo largo de los años.

“Yo discrimino entre masividad y popularidad. Lo masivo generalmente es un producto; lo popular es lo que queda en el pueblo”, afirmó.

Una noche especial en Neuquén

El recital del 17 de mayo en Mood Live será una nueva oportunidad para reencontrarse con una artista fundamental de la música argentina, que sigue vigente y emocionando con la misma intensidad de siempre.

Con humor, sensibilidad y cercanía, Adriana Varela dejó en claro durante la entrevista que mantiene intacta su pasión por el escenario y por el contacto con el público. “Hablar con ustedes con esta onda da mucho placer”, dijo antes de despedirse de la audiencia neuquina.

Las entradas pueden conseguirse en ProTickets o en la boletería ubicada en Ministro González 40, Neuquén.

La entrevista completa a Adriana Varela