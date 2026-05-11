El reconocido músico Ricardo Tapia regresará a Neuquén con su proyecto Afroblues, una propuesta musical que explora las raíces afrodescendientes de distintos géneros populares y que promete una noche cargada de historia, ritmo y fusión sonora. El show se realizará el próximo 14 de mayo desde las 21 en Mood Live, donde Tapia estará acompañado por el guitarrista Yamil Jacobo.

La propuesta artística combina blues, candombe, reggae, música africana contemporánea y sonidos tradicionales de New Orleans, en un recorrido musical que busca conectar al público con las raíces culturales que dieron origen a buena parte de la música popular actual.

Ricardo Tapia y Yamil Jacobo compartirán escenario en una propuesta que fusiona blues, reggae y música africana.

Además de composiciones propias y reinterpretaciones del repertorio afrodescendiente, el espectáculo incluirá versiones de clásicos nacionales resignificados desde una mirada vinculada al blues y su evolución en América.

Con una extensa trayectoria dentro de la escena del blues argentino como voz, guitarrista y compositor de La Mississippi, Tapia continúa desarrollando proyectos que amplían los límites del género y profundizan en sus influencias históricas y culturales.

Afroblues llegará a Mood Live con un formato cercano con el público.

Desde la organización adelantaron que Afroblues propone un formato íntimo y potente, donde la interacción entre guitarra, voz y percusión genera un diálogo directo con el público. Las entradas ya se encuentran disponibles a través de Protickets y también pueden adquirirse en la boletería de Mood Live.