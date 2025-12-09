El tango regresa con fuerza a los escenarios de Neuquén y Centenario en un espectáculo único que promete emocionar a los amantes del 2x4. Andrea Ghidone presenta su nueva propuesta, "Mujeres, Tango y Vino", un show que combina lo mejor de la música, el baile y los placeres de la vida, como el vino, en una velada llena de emoción y nostalgia. El evento se llevará a cabo en Casino Magic de Neuquén y Casino Magic Centenario, donde el público podrá disfrutar de una experiencia sensorial inolvidable.

La destacada cantante, bailarina y artista tanguera, presentó su nuevo espectáculo en el programa "Entretiempo", emitido por AM550 y CN 24/7 Canal de Noticias, donde compartió los detalles de este show que promete emocionar y conectar con el público. Explicó cómo su propuesta "no solo busca revivir los grandes clásicos del tango, sino también rendir homenaje a las mujeres tangueras que con su talento y valentía, marcaron una huella en la historia del género". La artista compartió que el espectáculo está "pensado para ellas, para recordar sus logros y darles el lugar que merecen."

El show se define como una experiencia sensorial que fusiona el placer de la música y el baile con la degustación de vinos seleccionados. Según Ghidone, la propuesta no solo celebra el tango, sino también los "placeres de la vida, como el vino, que acompañará a los asistentes antes del inicio del espectáculo". La coproducción con Casino Magic de Neuquén garantiza que los mejores vinos sean parte integral de esta experiencia única.

“Mujeres, Tango y Vino es un viaje al pasado, una manera de recordar momentos, historias y emociones que todos compartimos, con los tangos y el vino como puente entre generaciones”, comentó Andrea Ghidone. “Es una propuesta para que la gente se conecte con su propia historia y la nostalgia de aquellos tiempos”.

El espectáculo también contará con la participación de bailarines excepcionales que interpretarán el tango a través del cuerpo y el movimiento, mientras que Humberto Tagliatela acompañará en el piano y Leandro Gómez aportará su vasta experiencia en el género, con más de 30 años de trayectoria. Ghidone destacó que el espectáculo no es solo un show de tango, sino una verdadera conversación íntima con el público, en la que todos pueden participar, disfrutar y, si se animan, bailar o cantar junto a los artistas. “Es un espectáculo que busca llegar directo al corazón de los espectadores, con momentos de mucha emoción”, aseguró la cantante.

Una propuesta para todos

El público de Neuquén y Centenario podrá disfrutar de una noche única, llena de emoción y conexión a través del tango. Andrea Ghidone invita a todos a vivir la experiencia, sumergirse en el 2x4 y compartir una noche que va más allá de un simple espectáculo.

Fechas y horarios:

Viernes 12 de diciembre : Azar Restobar en Casino Magic Neuquén.

Sábado 13 de diciembre: Euphoria en Casino Magic Centenario.

Duración: Aproximadamente 2 horas

Entradas disponibles en las boleterías de los respectivos casinos.

Mira la entrevista completa: