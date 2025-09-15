¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Lunes 15 de Septiembre, Neuquén, Argentina
La 77ª edición de los Emmy sorprendió con premiaciones destacadas en guion para series de comedia, drama y miniserie, en una ceremonia realizada en Los Ángeles el 14 de septiembre.

Por Redacción

Lunes, 15 de septiembre de 2025 a las 11:41
Se celebró la 77ª edición de los Premios Emmy en el Peacock Theater de Los Ángeles, donde se reconoció lo más destacado de la televisión en Hollywood. La ceremonia estuvo marcada por algunas sorpresas y polémicas entre los ganadores.

Entre los galardonados, Seth Rogen y Evan Goldberg recibieron el premio al mejor guion en serie de comedia gracias a su trabajo en "The Studio". Este reconocimiento destacó su capacidad para combinar humor con una narrativa original y fresca.

En la categoría de mejor guion en miniserie, la producción "Adolescencia" se llevó el premio, resaltando por su tratamiento profundo y emotivo de temas juveniles.

Por su parte, Dan Gilroy fue distinguido con el Emmy al mejor guion en serie de drama por su labor en "Andor", que continúa consolidándose como una de las producciones más aclamadas del año.

La entrega de premios dejó en evidencia el talento diverso y la calidad en la escritura televisiva, reflejando las tendencias actuales del entretenimiento y las demandas del público.

