La felicidad atraviesa cada paso de el Chino Darín y Úrsula Corberó, quienes viven días inolvidables tras la llegada de su primer hijo, Dante. Convertidos en padres hace apenas una semana en Barcelona, los actores decidieron abrir una pequeña ventana a su intimidad y mostrarse por primera vez junto al bebé, generando una verdadera revolución en redes sociales.

Desde el nacimiento, la noticia fue recibida con entusiasmo tanto en Argentina como en España. Si bien los detalles se manejaron con discreción en un primer momento, fue el propio Chino Darín quien confirmó la llegada del niño y brindó tranquilidad sobre el estado de salud de Úrsula Corberó, asegurando que todo había salido bien y que estaban “muy felices”.

El nacimiento de Dante se produjo en la ciudad catalana, donde la pareja reside desde hace tiempo. Allí, ambos transitan esta nueva etapa rodeados de afecto y contención. Entre quienes acompañaron el momento estuvo Ricardo Darín, que viajó especialmente junto a su esposa para estar presente en este acontecimiento tan significativo para la familia.

La expectativa por conocer al bebé crecía día a día. Finalmente, fue Úrsula Corberó quien decidió romper su silencio digital y compartir una imagen muy especial. La actriz, reconocida mundialmente por su papel en La casa de papel, publicó una postal en una plaza catalana donde se la ve con un look invernal y el cochecito de Dante.

Sin mostrar directamente el rostro del pequeño, la imagen alcanzó para enternecer a millones. Junto a la foto, Úrsula Corberó escribió un mensaje breve pero contundente: “Hola. Soy mami”. La frase, acompañada por un emoji de lágrimas de emoción y un corazón, reflejó la intensidad del momento que atraviesa.

Por su parte, Chino Darín también se mostró emocionado en declaraciones recientes antes de viajar a Argentina por compromisos laborales. El actor expresó que están viviendo días “inolvidables” y que cada instante junto a Dante se siente único.

La llegada del bebé marca un antes y un después en la historia de amor de Chino Darín y Úrsula Corberó, quienes consolidan así una relación que lleva varios años y que hoy suma un nuevo capítulo lleno de ternura. Mientras disfrutan de esta etapa, el público celebra con ellos la imagen que confirma que la felicidad, definitivamente, les cambió la vida.