La música de Soda Stereo y Gustavo Cerati volverá a sonar en Neuquén con la llegada de Rito Stereo, que se presentará el próximo miércoles 25 de noviembre en Mood Live. El espectáculo forma parte del tour Bienvenidos al Rito y marcará la segunda visita del proyecto al escenario ubicado en Ministro González 40.

La propuesta combina música en vivo y un despliegue visual para recorrer diferentes etapas de la trayectoria del músico argentino, desde los grandes clásicos de Soda Stereo hasta las canciones de su carrera solista. El objetivo es ofrecer una experiencia que permita al público reencontrarse con un repertorio que atraviesa generaciones.

El espectáculo propone un recorrido musical por las distintas etapas de la trayectoria de Gustavo Cerati.

Al frente del proyecto se encuentra Javier “Figo”, vocalista de la banda, cuya interpretación y parecido vocal con Cerati son algunos de los aspectos destacados del espectáculo. Junto al resto de los músicos, propone un show cargado de energía, con una puesta pensada para acompañar cada momento del recorrido musical.

Más que un tributo, Rito Stereo busca generar un encuentro con canciones que forman parte de la memoria colectiva del rock nacional y latinoamericano. El repertorio incluye clásicos reconocidos y otros temas que invitan a descubrir nuevamente distintas etapas de la obra de Cerati.

La presentación será el miércoles 25 de noviembre, a las 21 horas, en Mood Live. Las puertas abrirán a las 20 y habrá venta de entradas en puerta desde las 21. Los tickets anticipados ya se encuentran disponibles a través de Protickets.com.ar y en la boletería del establecimiento.