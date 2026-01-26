Luego de la escandalosa separación de Homero Pettinato de La Reini, apareció la voz de su padre para ventilar algunas intimidades del romance tóxico que vivió la ex pareja. Roberto Pettinato decidió contar cómo fue la primera vez que compartió una cena con su hijo y Sofía Gonet, en un relato atravesado por ironía, incomodidad y ese tono filoso que suele usar cuando habla de su propia familia.

El recuerdo apareció después del conflicto público que envolvió a Homero Pettinato y Sofía Gonet, una relación marcada por idas y vueltas que terminó de forma abrupta y con fuerte exposición mediática. A ese cierre se sumaron descargos, chats filtrados y nuevas apariciones televisivas de La Reini, que volvieron a poner el vínculo en discusión.

En ese contexto, Roberto Pettinato fue consultado por la prensa a la salida del Teatro Astros, donde había asistido a ver la obra Mi amiga y yo. Frente al micrófono de Puro Show, no esquivó el tema y eligió reconstruir aquella primera cena compartida, sin suavizar el recuerdo.

“Mi familia es muy especial porque es muy escandalosa”, lanzó de entrada, dejando claro que el clima no fue precisamente solemne. Según contó, la cena avanzó a pesar de todo y logró seguir su curso: “Pudimos seguir comiendo, pasame la Waldorf”, dijo, apelando al humor para describir la situación.

Lejos de quedarse ahí, Roberto Pettinato sumó un detalle que terminó de pintar el momento. “Cenamos todos juntos, me pareció una buena filmadora porque filmó toda la cena”, comentó, en referencia al hábito de Sofía Gonet de registrar lo que ocurre a su alrededor.

El punto más incómodo, según su relato, tuvo que ver con una exigencia inesperada. “Me obligó a comer con la boca cerrada un montón de tiempo, cosa que no hago”, lanzó, con ironía y sin disimular que la situación le resultó forzada.

Sin insultos ni acusaciones directas, el relato de Roberto Pettinato dejó en evidencia un choque de estilos desde el primer encuentro. Una cena que, lejos de pasar inadvertida, quedó grabada como una postal incómoda que hoy vuelve a escena, justo cuando el conflicto entre Homero Pettinato y Sofía Gonet todavía sigue dando que hablar.