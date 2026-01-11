En el marco de una de las últimas actualizaciones que hizo Netflix de su contenido, agregó a la plataforma uno film multipremiado, que tardó apenas un puñado de días para ingresar con fuerza en el top 10 de lo más visto.

Se trata de la película “Oppenheimer”, dirigida por Christopher Nolan. Es un drama biográfico y un thriller épico que narra la vida del físico teórico J. Robert Oppenheimer, figura central en el desarrollo de la primera bomba atómica.

La trama principal se sitúa durante la Segunda Guerra Mundial, cuando Oppenheimer es reclutado por el general Leslie Groves para dirigir el Laboratorio de Los Álamos en Nuevo México. Su misión: liderar un equipo de científicos para construir la bomba atómica antes de que la Alemania nazi lo logre.

Se convirtió en un fenómeno cultural (el famoso "Barbenheimer") y fue la gran triunfadora de la temporada de premios 2024, obteniendo 7 premios Oscar, incluyendo Mejor Película y Mejor Director

Una narrativa en tres tiempos

La película no es lineal y utiliza diferentes paletas de colores para distinguir las épocas. El ascenso científico: Sus años de formación en Europa y su rol como profesor en Berkeley, donde introduce la física cuántica en EE. UU. La creación de la bomba: El desarrollo técnico y la tensión ante la prueba "Trinity", el momento en que se detonó la primera arma nuclear. El juicio político: Ambientado en 1954, muestra la audiencia de seguridad en la que Oppenheimer fue interrogado sobre sus supuestas simpatías comunistas, liderada por Lewis Strauss, en medio de la "caza de brujas" del macartismo.

Más que una película de guerra, es un estudio de personaje. Explora el tormento de Oppenheimer tras ver el poder destructivo de su creación y su posterior activismo para frenar la carrera armamentista nuclear entre Estados Unidos y la Unión Soviética.

Quiénes actúan en "Oppenheimer"

La película cuenta con un elenco de primer nivel:

Cillian Murphy: J. Robert Oppenheimer (Ganador del Oscar a Mejor Actor).

Robert Downey Jr.: Lewis Strauss (Ganador del Oscar a Mejor Actor de Reparto).

Emily Blunt: Kitty Oppenheimer (esposa y confidente del físico).

Matt Damon: General Leslie Groves.

Florence Pugh: Jean Tatlock (militante comunista y amante de Robert).