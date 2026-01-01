El comienzo del 2026 tuvo como protagonistas a Lionel Messi y Antonela Roccuzzo, quienes eligieron despedir el año viejo y darle la bienvenida al nuevo con una imagen que rápidamente se volvió viral. Desde Rosario, rodeados de afecto y en un clima íntimo, la pareja compartió una foto que reflejó no solo el espíritu festivo, sino también la fuerte conexión que mantienen con sus seguidores en redes sociales.

Fiel a su estilo reservado, Lionel Messi fue breve pero contundente con sus palabras. A través de su cuenta de Instagram, el capitán argentino publicó un mensaje clásico, cargado de buenos deseos universales, que en pocos minutos superó cifras impactantes de “me gusta”. La publicación volvió a confirmar el enorme cariño que despierta el futbolista, incluso cuando elige la simpleza por sobre las grandes declaraciones.

El saludo del rosarino se centró en valores esenciales como la salud, el amor y la paz, sin referencias deportivas ni promesas futboleras. Esa ausencia de guiños al futuro de la Selección Argentina no pasó desapercibida entre los fanáticos, aunque muchos celebraron justamente ese perfil humano y familiar que Lionel Messi suele priorizar en fechas especiales.

Quien también captó todas las miradas fue Antonela Roccuzzo, que deslumbró con el look elegido para recibir el Año Nuevo. La empresaria apostó por un conjunto total white compuesto por un short y un top con breteles finos, una combinación fresca y elegante que resaltó su estilo natural y su figura.

El outfit de Antonela Roccuzzo se completó con sandalias blancas de taco alto y el cabello suelto, logrando una estética sofisticada sin excesos. Una vez más, marcó tendencia y se consolidó como referente de moda, incluso en celebraciones familiares lejos de los grandes eventos públicos.

En la imagen principal también aparecen los hijos de la pareja, Thiago, Mateo y Ciro, que posaron con naturalidad frente a cámara. Los chicos, cada vez más grandes, demostraron soltura y complicidad, reforzando la postal de unión que caracteriza a la familia Messi.

La escena, lejos de cualquier ostentación exagerada, transmitió cercanía y calidez. El entorno familiar, la sonrisa compartida y la armonía del momento fueron los verdaderos protagonistas de una celebración que priorizó lo emocional por sobre lo material.

Así, entre looks impecables, mensajes simples y una fuerte impronta familiar, Lionel Messi y Antonela Roccuzzo dieron inicio al 2026. Con los pies en la tierra y el corazón puesto en los suyos, la familia recibió el nuevo año reafirmando su esencia: unión, amor y estilo propio.