Lo que comenzó como un encuentro extraordinario entre dos de los músicos fundamentales de la historia del rock argentino se convirtió en uno de los acontecimientos musicales más convocantes del año. Serú Girán por Lebón y Aznar agotó cada una de sus presentaciones en el Movistar Arena y llevó su repertorio a distintas ciudades del país. Ahora, el ciclo llega a su fin en Buenos Aires.

Con una nueva cita para el domingo 22 de noviembre, David Lebón y Pedro Aznar se preparan para despedirse de la ciudad después de una temporada histórica. Será la octava y última oportunidad para ver el show en el Movistar Arena. Las entradas se ponen a la venta el martes 22 de septiembre a las 10 en www.movistararena.com.ar.

El anuncio que sorprendió a todos

El anuncio llegó este domingo 20 de septiembre, sobre el final del séptimo Movistar Arena, con un video que sorprendió a los presentes. La proyección sembró una vez más la expectativa de cara al gran cierre que se aproxima.

Durante más de dos horas, Lebón y Aznar recuperan parte del repertorio fundamental de Serú Girán junto a una banda de excelencia. La integran Federico Arreysegor en teclados y voces, Fernando Cosenza en guitarras, Matías Sabagh en batería y Fermín Ferraris en teclados.

Serú Girán por Lebón y Aznar se despide de Buenos Aires

Un repertorio que atraviesa generaciones

El concierto combina los grandes clásicos de la banda, celebrados y coreados por el público, con pasajes en los que el protagonismo queda puesto en la interpretación de dos de sus grandes músicos. A lo largo de la presentación aparecen canciones como "Mundo Agradable", "Nos Veremos Otra Vez", "No Llores Por Mí, Argentina", "Seminare", "Parado En El Medio De La Vida", "En La Vereda Del Sol" y "Desarma Y Sangra".

La ovación y el cariño para Charly García y Oscar Moro también atraviesan cada una de las noches. Sus nombres, sus canciones y su historia permanecen indisolublemente ligados a este repertorio y a una banda que marcó para siempre la música argentina.

Una gira que superó las 140.000 entradas vendidas

Desde el comienzo de su recorrido, Serú Girán por Lebón y Aznar se transformó en una de las propuestas musicales más importantes de 2026. La respuesta del público en cada ciudad confirmó la vigencia de una obra que continúa atravesando generaciones.

La gira ya pasó por escenarios de Buenos Aires, Córdoba (dos shows agotados), Rosario y otras ciudades del país, con funciones agotadas y una convocatoria que supera las 140.000 entradas vendidas. El espectáculo continuará recorriendo Argentina y el exterior durante los próximos meses.

Las próximas fechas de la gira

El domingo 27 de septiembre, David Lebón y Pedro Aznar llegarán al Palacio de los Deportes de Tucumán. La agenda también incluye Neuquén, Bahía Blanca, Mendoza, San Juan, La Plata y Rosario.

A este recorrido se suma una nueva escala internacional. El 11 de octubre serán parte de Rock al Parque, en Bogotá, uno de los festivales de rock más importantes de América Latina, que este año celebra sus 30 años de historia. El cierre internacional del recorrido será el 17 de diciembre en el Antel Arena de Montevideo.

Próximas fechas confirmadas:

25 de septiembre: Quality Arena, Córdoba (agotado)

Quality Arena, Córdoba (agotado) 27 de septiembre: Palacio de los Deportes, Tucumán

Palacio de los Deportes, Tucumán 11 de octubre: Rock al Parque, Bogotá

Rock al Parque, Bogotá 23 de octubre: Estadio Ruca Che, Neuquén

Estadio Ruca Che, Neuquén 25 de octubre: Club Estudiantes, Bahía Blanca

Club Estudiantes, Bahía Blanca 12 de noviembre: Arena Maipú, Mendoza

Arena Maipú, Mendoza 14 de noviembre: Bicentenario, San Juan

Bicentenario, San Juan 22 de noviembre: Movistar Arena, Buenos Aires (última fecha)

Movistar Arena, Buenos Aires (última fecha) 5 de diciembre: Hipódromo, La Plata

Hipódromo, La Plata 7 de diciembre: Anfiteatro Municipal, Rosario

Anfiteatro Municipal, Rosario 17 de diciembre: Antel Arena, Uruguay

El repertorio de Serú Girán sigue emocionando a nuevas generaciones. La despedida de Buenos Aires promete ser una noche histórica.