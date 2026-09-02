General Roca cumplió ayer 147 años y prepara un fin de semana cargado de actividades para celebrarlo a lo grande. Después del acto protocolar realizado este martes en Stefenelli, la fiesta se trasladará al Paseo del Canal Grande Carlos Soria, donde sábado y domingo habrá música, espectáculos, propuestas infantiles, ferias, gastronomía y actividades deportivas.
La jornada más convocante llegará el domingo 6 a las 14:30, con el tradicional Desfile Aniversario. Más de 120 instituciones, entre escuelas, clubes, colectividades y organizaciones de la ciudad, recorrerán calle Gelonch desde Maipú hasta Santa Cruz, en una de las postales más esperadas de los festejos.
La música tendrá tres frentes. En el Escenario Central Carlos Soria, y en el escenario rock Cacho Lobello. Los más chicos también tendrán su propio espacio en el Escenario de las Infancias y Alternativo, con títeres, circo, malabares y propuestas musicales.
Durante ambas jornadas se instalarán más de 130 artesanos, productores y emprendedores, junto con la Feria Maipú, carros gastronómicos, juegos inflables y metegol gratuitos. La propuesta apunta a convertir al Paseo del Canal Grande en un enorme punto de encuentro durante todo el fin de semana. El deporte también tendrá su lugar: habrá mini básquet, fútbol infantil, ajedrez, juegos de kermés y actividades en el Skate Park.
La agenda comenzará el sábado y continuará el domingo.
SÁBADO 05/09
– ESCENARIO CENTRAL “CARLOS SORIA”
16:45 Apertura escenario
17:00 Giradassi’s - Danza urbana
17:30 Taller Municipal de Flamenco (Profesora Laura Cortez)
17:50 Taller Municipal de Árabe (Profesora Paola García)
18:15 Ballet Municipal de Folclore (Profesor Moncho Paillaman)
18:35 Taller Municipal de Ritmos Latinos (Profesor Mauro Muñoz)
19:05 Taller Municipal de Folclore (Profesor Oscar Nahuelñir)
19:25 Taller Municipal de Folclore (Profesora Mónica Diaz)
20:05 Dieter - Funk
20:50 Damas Juanas - Folclore
21:45 Corazón de melón - Cumbia colombiana
23:10 Voulevand - Pop tributo ABBA
00:20 La Única - Cumbia santafesina
– ESCENARIO ROCK “CACHO LOBELLO”
17:30 Apertura escenario
17:50 Acto Reconocimiento a Vecinos/as e Instituciones Destacadas
19:00 Crooking Soul - Rap/Trap
19:45 Misión 3:16 - Rock
20:30 Bossa & Patio - Bosa Nova
21:15 La Falucho - Rock
22:00 Mandril - Rock
22:45 Remolinos - Rock
23:35 Yubes - Rock
– ESCENARIO DE LAS INFANCIAS Y ALTERNATIVO
16:30 Apertura escenario
16:45 Teatro Alpargata - Títeres
18:10 Gariboleros - Circo callejero
20:30 La fiebre amarilla nos enfermó - Rock
21:15 Expediente culebra - Rock
DOMINGO 06/09
– ESCENARIO CENTRAL “CARLOS SORIA”
14:30 Desfile Aniversario
18:30 Taller Municipal de Danza Española (Profesora Camila Cornejo)
18:45 Taller Municipal de Danzas Urbanas (Cintia Muñoz)
19:10 Taller Municipal de Danza Clásica (Profesora Natali Fernández)
19:25 Taller Municipal de Malambo Femenino (Profesora Ana Salas)
19:45 Peña El Mangrullo - Folclore
20:25 Pueblo - Folclore
21:10 Lady Bel - Pop
22:05 Tizi y su conjunto - Chamame
22:45 Entrega de Subsidio a Instituciones Locales y Premiación Programa «Reciclá y Ganá» 2026
23:45 Nueva Roma - Rock tributo Redondos
– ESCENARIO ROCK “CACHO LOBELLO”
18:30 Apertura escenario
18:45 Suelas embarradas - Rock
19:30 No culpes al horóscopo - Rock
20:15 Killer Queen - Rock
21:00 Spaguetti - Rock
21:45 Black Cadillac - Rock tributo ACDC
22:40 Zenith - Rock
23:40 Torito Freak - Pop
– ESCENARIO DE LAS INFANCIAS Y ALTERNATIVO
18:15 Apertura escenario
18:30 Circo del Valle - Malabares/Circo
19:30 Rober Cuevas y la máquina de hacer canciones
21:00 Me importa un carajo - Rock
Además
Sábado 5 de 16 a 20 hs y domingo 6 de 18 a 21 hs - Espacio de actividades infantiles: dibujos, pinturas, libros objeto, rompecabezas, pinta caritas, juegos para primeras infancias a cargo de los CECIs, etc.
Habrá juegos inflables y metegol gratuitos, carros gastronómicos y participarán más de 130 artesanos/as, emprendedores/as y productores/as, y la Feria Maipú que estará presente ambos días.
En cuanto a las actividades deportivas y recreativas, se distribuirán según los siguientes espacios:
AJEDREZ
Sábado 5 de 16 a 20 hs y domingo 6 de 18 a 21 hs en el “Playón de la Dirección de Deportes”.
JUEGOS DE “KERMES”
Sábado 5 de 16 a 20 hs y domingo 6 de 18 a 21 hs en el Patinodromo.
Actividades en el SKATE PARK
Sábado 5 de 16 a 20 hs y domingo 6 de 18 a 21 hs
BÁSQUET
Sábado 5 de 16 a 20 hs - “Encuentro de Mini Básquet” en el Playón ubicado en Gelonch y Santa Cruz.
FÚTBOL
Domingo 6 de 18 a 21 hs - Encuentros de Fútbol infantil en el Playón ubicado en Gelonch y Santa Cruz.