General Roca cumplió ayer 147 años y prepara un fin de semana cargado de actividades para celebrarlo a lo grande. Después del acto protocolar realizado este martes en Stefenelli, la fiesta se trasladará al Paseo del Canal Grande Carlos Soria, donde sábado y domingo habrá música, espectáculos, propuestas infantiles, ferias, gastronomía y actividades deportivas.

La jornada más convocante llegará el domingo 6 a las 14:30, con el tradicional Desfile Aniversario. Más de 120 instituciones, entre escuelas, clubes, colectividades y organizaciones de la ciudad, recorrerán calle Gelonch desde Maipú hasta Santa Cruz, en una de las postales más esperadas de los festejos.

La música tendrá tres frentes. En el Escenario Central Carlos Soria, y en el escenario rock Cacho Lobello. Los más chicos también tendrán su propio espacio en el Escenario de las Infancias y Alternativo, con títeres, circo, malabares y propuestas musicales.

Durante ambas jornadas se instalarán más de 130 artesanos, productores y emprendedores, junto con la Feria Maipú, carros gastronómicos, juegos inflables y metegol gratuitos. La propuesta apunta a convertir al Paseo del Canal Grande en un enorme punto de encuentro durante todo el fin de semana. El deporte también tendrá su lugar: habrá mini básquet, fútbol infantil, ajedrez, juegos de kermés y actividades en el Skate Park.

La agenda comenzará el sábado y continuará el domingo.

SÁBADO 05/09

– ESCENARIO CENTRAL “CARLOS SORIA”

16:45 Apertura escenario

17:00 Giradassi’s - Danza urbana

17:30 Taller Municipal de Flamenco (Profesora Laura Cortez)

17:50 Taller Municipal de Árabe (Profesora Paola García)

18:15 Ballet Municipal de Folclore (Profesor Moncho Paillaman)

18:35 Taller Municipal de Ritmos Latinos (Profesor Mauro Muñoz)

19:05 Taller Municipal de Folclore (Profesor Oscar Nahuelñir)

19:25 Taller Municipal de Folclore (Profesora Mónica Diaz)

20:05 Dieter - Funk

20:50 Damas Juanas - Folclore

21:45 Corazón de melón - Cumbia colombiana

23:10 Voulevand - Pop tributo ABBA

00:20 La Única - Cumbia santafesina

– ESCENARIO ROCK “CACHO LOBELLO”

17:30 Apertura escenario

17:50 Acto Reconocimiento a Vecinos/as e Instituciones Destacadas

19:00 Crooking Soul - Rap/Trap

19:45 Misión 3:16 - Rock

20:30 Bossa & Patio - Bosa Nova

21:15 La Falucho - Rock

22:00 Mandril - Rock

22:45 Remolinos - Rock

23:35 Yubes - Rock

– ESCENARIO DE LAS INFANCIAS Y ALTERNATIVO

16:30 Apertura escenario

16:45 Teatro Alpargata - Títeres

18:10 Gariboleros - Circo callejero

20:30 La fiebre amarilla nos enfermó - Rock

21:15 Expediente culebra - Rock

DOMINGO 06/09

– ESCENARIO CENTRAL “CARLOS SORIA”

14:30 Desfile Aniversario

18:30 Taller Municipal de Danza Española (Profesora Camila Cornejo)

18:45 Taller Municipal de Danzas Urbanas (Cintia Muñoz)

19:10 Taller Municipal de Danza Clásica (Profesora Natali Fernández)

19:25 Taller Municipal de Malambo Femenino (Profesora Ana Salas)

19:45 Peña El Mangrullo - Folclore

20:25 Pueblo - Folclore

21:10 Lady Bel - Pop

22:05 Tizi y su conjunto - Chamame

22:45 Entrega de Subsidio a Instituciones Locales y Premiación Programa «Reciclá y Ganá» 2026

23:45 Nueva Roma - Rock tributo Redondos

– ESCENARIO ROCK “CACHO LOBELLO”

18:30 Apertura escenario

18:45 Suelas embarradas - Rock

19:30 No culpes al horóscopo - Rock

20:15 Killer Queen - Rock

21:00 Spaguetti - Rock

21:45 Black Cadillac - Rock tributo ACDC

22:40 Zenith - Rock

23:40 Torito Freak - Pop

– ESCENARIO DE LAS INFANCIAS Y ALTERNATIVO

18:15 Apertura escenario

18:30 Circo del Valle - Malabares/Circo

19:30 Rober Cuevas y la máquina de hacer canciones

21:00 Me importa un carajo - Rock

Además

Sábado 5 de 16 a 20 hs y domingo 6 de 18 a 21 hs - Espacio de actividades infantiles: dibujos, pinturas, libros objeto, rompecabezas, pinta caritas, juegos para primeras infancias a cargo de los CECIs, etc.

Habrá juegos inflables y metegol gratuitos, carros gastronómicos y participarán más de 130 artesanos/as, emprendedores/as y productores/as, y la Feria Maipú que estará presente ambos días.

En cuanto a las actividades deportivas y recreativas, se distribuirán según los siguientes espacios:

AJEDREZ

Sábado 5 de 16 a 20 hs y domingo 6 de 18 a 21 hs en el “Playón de la Dirección de Deportes”.

JUEGOS DE “KERMES”

Sábado 5 de 16 a 20 hs y domingo 6 de 18 a 21 hs en el Patinodromo.

Actividades en el SKATE PARK

Sábado 5 de 16 a 20 hs y domingo 6 de 18 a 21 hs

BÁSQUET

Sábado 5 de 16 a 20 hs - “Encuentro de Mini Básquet” en el Playón ubicado en Gelonch y Santa Cruz.

FÚTBOL

Domingo 6 de 18 a 21 hs - Encuentros de Fútbol infantil en el Playón ubicado en Gelonch y Santa Cruz.