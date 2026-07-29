Neuquén se prepara para recibir uno de los shows urbanos más esperados del año. Lucho SSJ, una de las figuras más destacadas del trap argentino, llegará por primera vez a la ciudad para presentarse el próximo jueves en Mood Live, en una noche que promete reunir a fanáticos de toda la región.

El artista, surgido de la histórica competencia de freestyle El Quinto Escalón, logró consolidarse como uno de los referentes de la nueva generación del movimiento urbano gracias a un estilo propio que combina letras introspectivas, melodías y la esencia del trap nacional.

El referente del trap argentino llegará este 31 de julio a Mood Live para su esperado debut en la ciudad.

A lo largo de su carrera, Lucho SSJ compartió canciones y escenarios con algunos de los máximos exponentes del género, entre ellos Duki, Khea, Bhavi, Neo Pistea, YSY A, Lit Killah y Dani Ribba. Además, llevó su música a distintos escenarios de Argentina, España, México, Chile y otros países de Latinoamérica.

La presentación en Neuquén será una oportunidad para que el público de la Patagonia disfrute por primera vez de un show propio del artista, con un recorrido por los temas que marcaron su trayectoria y lo posicionaron como una de las voces más influyentes del trap argentino.

La cita será en Mood Live, donde el público neuquino podrá disfrutar por primera vez de un show propio de Lucho SSJ.

El recital se realizará en Mood Live, ubicado en Ministro González 40. La apertura de puertas será a las 20 y el espectáculo comenzará a las 21. Las entradas ya se encuentran disponibles a través de ProTickets y también pueden adquirirse en la boletería de Mood Live, que atiende de martes a sábado de 10 a 14 y de miércoles a domingo de 19 a 23.