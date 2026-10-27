Sofía Vergara y Dan Reynolds, vocalista de Imagine Dragons, fueron captados en actitud cariñosa durante una cena en un restaurante de Beverly Hills. Las imágenes, difundidas por TMZ, muestran a la actriz y al músico tomados de la mano y compartiendo risas, lo que desató los rumores de una posible relación.

La velada tuvo lugar en el restaurante Cipriani y, según los reportes, no se trató de una cita íntima: ambos estuvieron acompañados por Anastasia Soare, fundadora de la firma de maquillaje Anastasia Beverly Hills, y otro amigo cuya identidad no trascendió.

Una salida discreta

Al terminar la cena, Vergara y Reynolds abandonaron el establecimiento por la puerta trasera alrededor de las 00:30 de la madrugada, en un intento por evitar a los fotógrafos que aguardaban en la entrada principal.

Hasta el momento, ninguno de los dos se pronunció públicamente sobre las imágenes ni confirmó que exista una relación sentimental.

Dos rupturas recientes

El encuentro se produce en un momento de cambios sentimentales para ambos.

Sofía Vergara, de 54 años, se divorció de Joe Manganiello en 2024 tras siete años de matrimonio. La ruptura volvió a los titulares recientemente después de que el actor publicara sus memorias, Bloodlines, en las que relata episodios de su matrimonio y su enfermedad autoinmune.

Dan Reynolds, de 39 años, puso fin a comienzos de octubre a su relación de cuatro años con la actriz Minka Kelly. Antes estuvo casado con Aja Volkman, con quien tiene cuatro hijos.

La diferencia de edad, un dato que llama la atención

Uno de los aspectos que más ha destacado la prensa es la diferencia de edad entre ambos: 15 años separan a la actriz colombiana del músico estadounidense.

Por ahora, la cena en Beverly Hills es el único indicio público que los vincula, y cualquier interpretación sobre la naturaleza de su vínculo pertenece al terreno de las especulaciones.