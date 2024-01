Sofía Vergara confiesa: “Estas tetas gigantes me abrieron puertas"

Sofía Vergara no deja a nadie indiferente. Tras su entrevista en el exitoso programa El Hormiguero, sus respuestas punzantes al conductor Pablo Motos siguen siendo tema de conversación casi una semana después. Con una autoconciencia notable de sus propios defectos y virtudes, la actriz colombiana reconoce el impacto que genera y se enorgullece de ello.

"Estoy agradecida con la vida. Estos senos enormes y este cuerpo me abrieron todas las puertas cuando comencé como modelo a los 20 años. Fueron mi pasaporte al mundo, pero ahora, a los 51 años, sigo en el juego", comparte en una charla con El País este domingo, en el contexto de la promoción de su nueva serie, Griselda (Netflix), donde interpreta a Griselda Blanco, la líder de un cártel de drogas en Miami, una producción que ella misma impulsó.

Sofía Vergara junto a Pablo Motos

"Desde la adolescencia, todos los chicos querían estar conmigo. No es que eso me hiciera sentir mejor, pero te das cuenta de que te tratan de manera diferente. Desde joven, conozco mis fortalezas y las aprovecho. Pero si solo ves mis senos, entonces el problema es tuyo", añade.

"No le temo al riesgo, trabajo incansablemente, tengo personalidad y siempre estuve atenta a lo que sucede a mi alrededor sin miedo. Hay mujeres más bonitas, más jóvenes, con más senos y mejor cuerpo que yo, pero aquí sigo porque he demostrado que puedo mantenerme. No estoy realizando neurocirugía, solo proporciono entretenimiento, y lo peor que puede suceder es que digan que salgo fea o que esta 'burra' no sabe actuar. Puedo sobrellevarlo", agrega al explicar las razones detrás de su éxito y de convertirse en una de las actrices mejor remuneradas por su papel como la esposa latina Gloria Pritchett en Modern Family.