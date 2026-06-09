Al aura que generaban su personalidad y su música, tras la muerte del Indio Solari hubo otro suceso que se coló entre el duelo de sus fans y la oportunidad hacer unos morlacos. Mientras se discute el destino de la abultada herencia del ídolo del rock nacional, los precios de los vinilos de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota ya se comercializan en plataformas digitales a precios desorbitantes, en algunos casos de hasta seis cifras.

Oferta y demanda. Punto de equilibrio. Habrá sepan esperar. Pero para aquellos que quieran cubrir el vacío que el cantante de 77 años dejó tras su partida física el pasado viernes 5 de junio, los álbumes de la banda que cofundó junto a Skay Beilinson a finales de los 70 cotizan en bolsa.

Basta con sólo entrar a una de las plataformas digitales más utilizadas en la Argentina para comprobarlos. Y no se trata de envíos internacionales, sino de publicaciones más locales que Lionel Andrés Messi y Diego Armando Maradona.

Cuánto piden por los discos de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota en Mercado Libre

Mañana, esto será una noticia de ayer (¡Extra, extra!). Pero hoy... los números son los números. Basta con hacer el ejercicio cotidiano de entrar a Mercado Libre, buscar Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

Si bien es cierto que hay vinilos de Los Redondos -tal como los llaman los fanáticos que han atendido a las misas ricoteras- de entre 50.000 y 100.000 pesos, algunas publicaciones muestran valores desorbitantes. Hay que tener un billete y que pida a gritos que lo gasten, claro.

Una de las publicaciones que pude ver Mejor Informado en la plataforma creada hace años por Marcos Galperín muestra un combo musicalmente interesante y, a la vez, por ser usado, un tanto inalcanzable. Gulp (1985), Oktubre 1986, Un baión para el ojo idiota (1988), Bang! Bang! Estás liquidado (1989) y La mosca está en la sopa (1991). Por los cinco discos piden la módica suma de 10.000.000 pesos.

A razón de 2.000.000 por álbum. Y en esa lógica, otras de las publicaciones que llamaron poderosamente la atención fueron dos que ofrecen Gulp, el disco debut de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

Una de las publicaciones que más caro ofrece el primer disco de Los Redondos tiene un precio de 1.900.000 pesos. La otra, algo más medida, 1.400.000 pesitos. ¿Cómo sonarán "Barbazul vs. El amor letal" y la "Bestia pop"?

Finalmente, encontramos un vinilo que, bien podría decirse, se ubica en la mitad de la carrera de la banda surgida de La Plata: Bang! Bang! Estás liquidado. La publicación en cuestión muestra un disco negro reluciente con un portada bien cuidada.

Pero para comprarlo hay que ser un "Héroe del whisky" o cobrar como un superhéroe en una producción de Hollywood. Sólo por ese vinilo piden 450.000 pesos.