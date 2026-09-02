Talentitos del Oeste crece y va por una nueva edición para que los chicos brillen sobre el escenario

La tercera edición de Talentitos del Oeste se prepara para una nueva jornada destinada a poner en primer plano el talento de niños y niñas de la ciudad de Neuquén. El encuentro se realizará este domingo desde las 15:30, en la cancha Buscadores de Sueños, ubicada en Racó Lago Musto, con una propuesta que combinará música, arte, entretenimiento y actividades para toda la familia.

Así lo contaron Maximiliano Rodríguez, presidente de la Comisión Vecinal del barrio Gran Neuquén Norte y organizador del evento, y Federico Sacchi, coordinador de Enlace Cultural de la Municipalidad de Neuquén, durante una entrevista en el programa Tardes de Primera que se transmite por CN 24/7 Canal de noticias.

Maximiliano Rodríguez y Federico Sacchi brindaron detalles de la tercera edición de Talentitos del Oeste durante Tardes de Primera, por CN 24/7 Canal de noticias..

Rodríguez recordó que Talentitos del Oeste nació en 2024 en el barrio Toma Norte como una iniciativa sencilla para generar un espacio donde los chicos pudieran expresarse y mostrar sus habilidades. Aquella primera edición convocó alrededor de 100 personas, pero el crecimiento fue inmediato. Para la segunda edición, la propuesta se trasladó a una cancha y llegó a reunir entre 2.000 y 3.000 personas, superando ampliamente las expectativas de sus organizadores.

El proyecto también busca descentralizar el acceso a la cultura y generar oportunidades para chicos que quizás no encuentran un espacio donde desarrollar y mostrar sus talentos. En ese sentido, Sacchi destacó el acompañamiento municipal y sostuvo que la cultura debe ser una política pública que llegue a todos los barrios. Además, señaló que Talentitos permite descubrir capacidades que muchas veces permanecen ocultas y generar un puente hacia nuevas oportunidades de formación y desarrollo artístico.

La propuesta busca acercar la cultura a todos los barrios y generar espacios donde niños y niñas puedan expresarse y encontrar nuevas oportunidades para desarrollar sus capacidades.

La jornada de este domingo tendrá una importante puesta en escena y actividades paralelas para los más chicos. Además de los espectáculos sobre el escenario, habrá pelotero, un carro de bomberos, exhibición de canes y juegos didácticos, entre otras propuestas. La organización también destacó que la convocatoria ya trasciende los límites del barrio y suma participantes de otras localidades y sectores de la región, demostrando el crecimiento que alcanzó el evento desde su primera edición.

La tercera edición será este domingo desde las 15:30 en la cancha Buscadores de Sueños, con actividades recreativas, juegos, exhibición de canes, carro de bomberos y espectáculos para toda la familia

Uno de los objetivos que se incorporó en esta edición es que el reconocimiento a los participantes no quede solamente en el escenario. Entre los nuevos premios se contempla la posibilidad de acceder a instancias de formación y capacitación, vinculando el talento artístico con la educación y brindando herramientas para que los chicos puedan continuar desarrollando sus capacidades. “Hay talentos en toda la ciudad”, remarcaron durante la entrevista, mientras destacaron el rol de las familias como acompañamiento fundamental para que las infancias puedan expresarse y cumplir sus sueños.

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