El actor Fabián Vena dialogó con el programa “Tardes de Primera” que se emite por CN 24/7 Canal de Noticias, para presentar la obra El divorcio del año, la comedia dirigida por José María Muscari que llegará al Casino Magic el próximo domingo 24 de mayo a las 21.30. Además, adelantó que quedan muy pocas entradas disponibles para la función.

De qué se trata El divorcio del año, la obra de Fabián Vena que llega a Neuquén

La propuesta teatral reúne a un destacado elenco integrado por el propio Vena, Juan Palomino, Ernestina País, Romina Gaetani y Rochi Igarzabal. Durante la entrevista, Vena explicó que la obra aborda la separación de una pareja mediática desde una mirada realista y con mucho humor, atravesando temas actuales como la exposición pública, la influencia de las amistades, el impacto de las nuevas generaciones y la dependencia de la tecnología.

“Es una comedia donde el público se ríe, pero también reflexiona. Queremos que durante una hora y veinte la gente no piense en otra cosa, que no se distraiga ni un segundo”, expresó el actor.

“El divorcio del año” llegará al Casino Magic con un destacado elenco nacional.

Vena destacó que el humor funciona como una herramienta para hablar de situaciones incómodas y profundamente humanas. Según relató, muchas de las escenas generan identificación en el público porque muestran conflictos cotidianos llevados al extremo. Uno de los temas centrales de la obra es la relación de las personas con el celular y las redes sociales. En ese sentido, el actor recordó una de las frases del personaje interpretado por Juan Palomino: “Se acaba la batería o te quedás sin wifi y todo va a parar a la mierda”.

Para Vena, la tecnología transformó la manera en que las personas viven y se vinculan. “La dependencia del celular genera una contaminación brutal y no nos deja vivir todas las experiencias que necesitamos como seres humanos”, sostuvo. El actor también se refirió al presente del teatro argentino y aseguró que atraviesa un momento especial en medio de los cambios tecnológicos y culturales. “El teatro lo construye el espectador. Sin espectador no hay teatro”, afirmó.

Juan Palomino, Ernestina País, Romina Gaetani y Rochi Igarzabal integran el elenco de la obra.

En esa línea, remarcó que Argentina mantiene una tradición teatral única en el mundo y señaló que, pese a la crisis económica y la transformación de los consumos culturales, el teatro continúa siendo un espacio de encuentro y resistencia artística. “Hoy el cine argentino atraviesa un momento muy difícil y la televisión como la conocíamos prácticamente ya no existe. El teatro sigue siendo un refugio”, reflexionó.

La gira nacional de “El divorcio del año” viene registrando una importante convocatoria y, según contó Vena en varias ciudades debieron agregar nuevas funciones debido a la demanda de entradas. Las entradas para la presentación en Neuquén se encuentran disponibles a través de Entrada Uno.

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