El nombre de Luana Fernández volvió a circular con fuerza fuera de la casa de Gran Hermano, pero esta vez no por algo que haya ocurrido dentro del reality. Un comentario realizado en un programa de radio instaló una versión que involucra a la participante con un conocido cantante del mundo de la música urbana.

La información fue mencionada por el periodista Fede Flowers durante una emisión radial, donde aseguró que la historia surgió a partir de datos que le habrían llegado desde el entorno de la propia participante. Allí deslizó una supuesta infidelidad que habría ocurrido cuando Luana Fernández todavía estaba en pareja con su exnovio Lucas.

En medio de la conversación, Flowers reveló el nombre del artista al que se vincula con la historia. "Con la que le habría sido infiel y esta persona es conocida. Y no nos va a sorprender o sí. Luana Fernández habría estado con L-Gante", afirmó el periodista mientras el comentario generaba sorpresa entre los presentes en el estudio.

La versión despertó repercusiones inmediatas porque el conflicto sentimental entre Luana Fernández y su expareja ya había sido tema dentro de la casa. En distintas escenas del reality, el vínculo entre ambos quedó expuesto frente a los demás participantes y frente al público que sigue el programa.

Durante el mismo programa radial, Fede Flowers explicó de dónde surgía el dato que estaba mencionando. "Ella es una chica que ya se movía un poco en el ambiente del espectáculo. La información me llega del lado del entorno de ella", sostuvo al referirse al origen de la versión.

Aun así, el propio periodista remarcó que prefería manejar la información en términos de posibilidad y no como un hecho confirmado. "A mí me lo aseguran, pero yo lo dejo en potencial. Luana Fernández habría estado con L-Gante. Otro picaflor también", agregó al insistir con el tema.

Antes de cerrar su comentario, Flowers sumó una observación sobre el perfil de la participante y el tipo de mujeres que, según su mirada, suele mencionar el cantante. "Y hay que decir que Luana Fernández cumple, quizás, con el prototipo de las mujeres que le gusta L-Gante porque tiene una cosa medio Wandanesca".

Por el momento, ninguno de los involucrados hizo declaraciones públicas sobre el tema. Ni Luana Fernández desde la casa de Gran Hermano ni L-Gante en sus redes sociales respondieron a la versión que comenzó a circular después del comentario radial. Mientras tanto, el rumor sigue creciendo entre los seguidores del programa.