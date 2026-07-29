En medio del movimiento de la 138° Exposición Rural de Palermo, Juan Andrés de la Torre encontró su espacio entre trenzas de cuero crudo, herramientas tradicionales y la curiosidad de cientos de visitantes. El artesano de Aluminé fue uno de los representantes de Neuquén en la muestra y llevó hasta Buenos Aires un oficio ancestral que continúa vigente gracias al trabajo de los sogueros de la provincia.

Convocado por Artesanías Neuquinas, dependiente del ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, De la Torre participó junto a otros artesanos del Centro Piuque Cahuell, donde expusieron piezas elaboradas íntegramente con cuero crudo y compartieron con el público las técnicas y conocimientos que caracterizan a la soguería.

Las piezas elaboradas con cuero crudo despertaron el interés de los visitantes, que conocieron de cerca un oficio tradicional de la cultura rural de Neuquén.

"Estoy haciendo soga. Somos un grupo de Neuquén, de distintas regiones de la provincia, que nos juntamos en el Centro Piuque Cahuell y, en conjunto con la Sociedad Rural, nos invitaron para exponer las sogas y todo lo que hacemos", explicó el artesano mientras realizaba una demostración en vivo.

La soguería es una práctica artesanal vinculada al trabajo rural que consiste en trenzar cuero crudo sin utilizar productos químicos. Con esta técnica se confeccionan riendas, bozales, cabezadas, sobrecinchas y otros elementos de uso cotidiano en el campo, además de piezas decorativas que requieren horas de dedicación y una gran precisión manual. "Lo que usamos los sogueros es cuero crudo de vaca y para las costuras, como en este caso, cuero de potro. Eso es lo esencial", detalló De la Torre al explicar el proceso de elaboración.

Además de exhibir sus creaciones, el artesano aprovechó la exposición para dar a conocer el trabajo que realizan desde el Centro Piuque Cahuell y convocó a quienes deseen conocer más sobre este oficio a acercarse a la Sociedad Rural o contactar a los sogueros que integran el espacio. La participación neuquina en la Expo Rural de Palermo permitió visibilizar una tradición que forma parte de la identidad cultural de la provincia y reafirmó el valor de los oficios artesanales como expresión del patrimonio y la historia del campo.