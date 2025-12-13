El actor Héctor Alterio falleció a los 96 años en España, país en el que residía desde mediados de mediados de los años 70. Referente indiscutido del cine y la televisión argentina, dejó una huella profunda con películas emblemáticas como La historia oficial, El hijo de la novia, La Tregua, La Patagonia Rebelde, Caballos Salvajes y La maffia, entre otras. Detrás de esa trayectoria reconocida a nivel internacional, también existía otra pasión, que nunca oculto, el fútbol, con Chacarita Juniors como bandera.

La devoción por el Funebrero fue una constante a lo largo de su vida. No se trató solo de una simpatía deportiva, sino de una identidad ligada a la infancia y a la familia. En ese recorrido aparece la figura de su tío Eduardo “Pibona” Alterio (1893-1980), arquero del club y protagonista de un hecho que lo ubicó para siempre en la historia del fútbol argentino, fue el primer arquero en convertir un gol en el profesionalismo.

El 9 de agosto de 1931, Pibona convirtió de penal ante Tigre, en un partido que terminó 3 a 3. El dato, poco habitual incluso en la actualidad, tuvo un carácter fundacional en aquellos años y lo convirtió en un pionero, mucho antes de que otros repitieran la escena.

En una entrevista hace unos años, el actor recordó. “Eduardo Alterio, el hermano de mi padre, empezó a jugar allá por los años 20 antes de que el fútbol fuera profesional. Me acuerdo que una marca que patrocinaba al equipo le pagaba con camisetas y calzoncillos. Se hizo profesional y recibió algún dinero. Fue el primero que convirtió un gol y paso mucho tiempo hasta que otro logró hacerlo. Fue una historia intensa, de gran popularidad”.

La carrera del arquero tuvo un desenlace trágico. Tras su salida de Chacarita y su paso a Atlanta, el clásico rival, sufrió un grave episodio. En 1935, luego de atajar un penal en un partido ante River Plate recibió una patada en la cabeza al intentar despejar el rebote. Esta lesión le provocó una sordera permanente y marcó el final de su etapa como futbolista.

“Le atajó un penal a Bernabé Ferreira y en el rebote se tiró a los pies para evitar el gol pero recibió una patada en la cabeza. Mi padre me contó que fue muy dramático porque se levantó y volvió a caer en varias oportunidades. Yo era muy chico y en todos los recuerdos que tengo con él ya era sordo”, había explicado Alterio al repasar aquel episodio.

Exiliado en España desde 1974 tras recibir amenazas de la Triple A, el actor mantuvo un vínculo constante con Argentina. En ese contexto, el Funebrero funcionó como un anclaje emocional con el pasado y con su historia familiar. Aunque en Europa adoptó simpatía por Real Madrid, en un principio había simpatizado por Barcelona a causa de sus opiniones políticas. "Yo fui del Barça, sí. Me habían dicho que el Madrid era el equipo de Franco", dijo en 2017 a El Diario Vasco.

Sin embargo, el equipo argentino siempre estuvo presente. Sabedor de esa pasión y de ese vínculo imborrable, el propio club lo despidió en sus redes sociales: "Hoy Chacarita despide a Héctor Alterio. Un artista inmenso, una voz inolvidable y un hincha que llevó al Funebrero en el corazón durante toda su vida".

“Yo siempre voy a tener a Chacarita en mi corazón y después viene el resto. Veo que allá se sigue jugando con otra intensidad, con otra picardía y con otro ritmo. Aquí son un poco más elegantes y aunque esa irracionalidad de la que hablábamos a veces hace daño, el fútbol se vive de otra manera acá y allá”, sostuvo en una entrevista con Olé años atrás. La última vez que Alterio había viajado a Argentina fue en 2023 donde recibió el reconocimiento como Personal Emérita de la Cultura.