La primera decisión navideña de Valentina Cervantes este año tuvo que ver con la mudanza. Como no encontraba el árbol de otras temporadas, compró uno más grande para la casa de Inglaterra donde vive con Enzo Fernández y sus hijos, Olivia y Benjamín. En sus historias de Instagram mostró cómo quedó el pino y, cámara en mano, se acercó a los adornos más chicos, desde un caballo de juguete hasta un oso con el año bordado en las patas.

“Este año vamos a hacer una temática de ositos”, había adelantado la modelo a principios de noviembre, cuando todavía estaba eligiendo las piezas. La idea se aprecia al mirar el árbol de arriba abajo. Entre las ramas, los peluches llevan moños a cuadros y comparten lugar con campanas doradas y esferas en distintos tonos de rojo y bordó. Al pie del pino, otro oso, con gorro y bufanda, está sentado sobre unas valijas apiladas junto a un tren rojo que dice “Merry Christmas”.

El guiño más reconocible a Inglaterra está en otro rincón de la casa de Enzo Fernández. Junto a un buzón rojo de estilo inglés, Valentina Cervantes ubicó un oso abrigado con suéter, gorro de lana y bufanda en rojo y blanco. Al acercar la cámara se distingue la inscripción “Harrods 2025” en las patas del peluche.

La modelo contó que todos los años recorre locales con ofertas para sumar alguna pieza a las que ya tiene guardadas. También explicó cuánto disfruta de acomodarlas ella misma. “Armo todo yo porque me encanta hacerlo sola. A lo sumo me ayudan Oli y Benja”, contó entre risas al hablar de sus dos hijos.

Entre los detalles que eligió Valentina Cervantes hay objetos que se descubren recién en primer plano. Una vela roja con acebo y bayas descansa sobre dos libros de tapa dura, The Story of Santa Claus y ’Twas the Night Before Christmas. En el árbol, un caballito blanco con detalles verdes y rojos asoma entre las esferas, cerca de un soldado dorado y un bastón de caramelo.

Uno de los adornos más grandes de la casa que comparte con Enzo Fernández tiene su réplica en miniatura. Al lado del pino hay un soldado de plomo con uniforme rojo y verde y luces incorporadas. Otro, mucho más chico, se ve detrás del vidrio de una caja musical iluminada, donde hasta el arbolito tiene sus propios adornos.