El conflicto entre Homero Pettinato y Sofía “La Reini” Gonet sumó un capítulo alarmante en las últimas horas. Luego de que ella difundiera chats privados para escracharlo públicamente, el conductor decidió mostrar el otro lado de la historia: mensajes que, por su nivel de agresión, encendieron señales de alerta y reabrieron el debate sobre vínculos tóxicos expuestos en redes.

La situación se desató tras versiones que indicaban que Homero Pettinato habría estado a los besos con otra mujer durante un recital. Frente a eso, La Reini publicó conversaciones privadas cargadas de violencia verbal. Como respuesta, él optó por exponer los mensajes que recibió, dejando al descubierto un clima de hostigamiento que, según explicó, no fue un hecho aislado.

Entre los chats difundidos aparecen frases de extrema gravedad. “Tengo ganas de partirte el cráneo hoy”, “Agradecé que no te tengo cerca, porque ahí sí te mato” y “Contestá porque te juro que te voy a esperar a la puerta de tu casa, pedazo de hijo de p....”, "Si algún día me entero que me cagaste voy a mandar todo el trabajo (por estar juntos) a la mierda y te voy a asesinar dde la peor de las maneras" son solo algunas de las expresiones que Homero Pettinato mostró en sus redes, generando preocupación inmediata entre colegas y seguidores por la escalada del conflicto.

En un extenso descargo, el integrante de Olga explicó el contexto del nuevo estallido. “Bueno, otra vez Sofía está teniendo un ataque de locura y de violencia contra mí porque me sacaron una foto con una amiga ayer, viendo una banda, y diciendo que yo estaba a los besos. No estuve a los besos: es una amiga que quiero muchísimo y que no veía hacía diez meses”, relató.

Lejos de minimizar lo ocurrido, Homero Pettinato detalló que decidió hablar porque la situación se volvió insostenible. “Entonces, Sofía está exponiendo los chats más violentos que yo he tenido en mi vida porque me cansé de que me diga cualquier barbaridad. Obviamente le pedí disculpas automáticamente”, explicó, dando cuenta de un vínculo que seguía activo y sin rótulos claros.

El conductor también contextualizó una de las frases que más repercusión generó de su lado y expuso el nivel de agresión que, según contó, recibía a diario. “Me decía las peores cosas: ‘no valés dos mangos’, ‘drogadicto de mierda’, ‘falopero’, ‘poco hombre’, ‘basura’, ‘no te quiere nadie’, ‘no tenés talento’, ‘no tenés humor’, ‘tu trabajo es una mierda’”, enumeró, visiblemente afectado.

Pero el punto más delicado llegó cuando habló de amenazas reiteradas. “Y yo, sinceramente, la sigo amando y soporté de todo: manipulaciones, controles y amenazas. Amenazas de muerte, de prenderme fuego el departamento, de escracharme públicamente inventando cosas, de inventar chats. Amenazas de todo tipo, mil veces”, afirmó.

Y agregó que esto sólo es la punta de ice berg: "Desde decirme que le iba a romper la cabeza a compañeras de Olga por agregarme a Instagram y todo tipo de enfermedad. Y yo siempre lo entendí porque entiendo que eso es un cuadro psicológico que se puede trabajar y que se puede mejorar. Y obviamente todo mi círculo estuvo todo el año diciéndome: “Alejate de esa mina, alejate, es mala, va a seguir haciendo maldades”. Y yo me seguí acercando y seguí ahí. Y bueno, y ayer lo único que hice fue ir a ver una banda con una amiga”.