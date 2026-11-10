El video de la reaparición de Juan Darthés en Brasil tras ser condenado: así está hoy

Un escueto registro audiovisual en las calles de Río de Janeiro volvió a colocar a Juan Darthés en el centro de la escena mediática. Tras permanecer varios meses lejos del ojo público, el actor fue captado mientras realizaba compras en un comercio de indumentaria. El material generó una inmediata repercusión debido al hermetismo que mantenía desde que la justicia brasileña dejó firme su sentencia.

Las imágenes salieron a la luz a través de las redes sociales del programa Sálvese Quien Pueda, emitido por América TV. En la grabación se observa al intérprete desplazándose a paso acelerado, vestido con una campera pesada, visera y cargando varias bolsas en sus manos. “Darthés de compras en Río. Iba mirando para abajo y no se sacaba la gorra” explicaron en la publicación difundida por el ciclo que encabeza Yanina Latorre.

Durante esa caminata por el interior del establecimiento, el artista estuvo acompañado en todo momento por su esposa, María del Carmen Leone. La secuencia mostró una actitud distante por parte de la pareja, enfocada únicamente en completar sus compras y retirarse del lugar sin llamar la atención de las personas presentes.

La reaparición cobró una dimensión particular por el antecedente judicial que pesa sobre Juan Darthés en territorio brasileño. A principios de mayo, los tribunales de ese país lo condenaron a seis años de prisión por el delito de abuso sexual contra la actriz Thelma Fardin, a raíz de la denuncia formulada por los hechos ocurridos en Nicaragua durante una gira del elenco de Patito Feo.

Esa resolución judicial complicó definitivamente la posición del acusado, luego de que el Tribunal Regional Federal de la 3ª Región rechazara los dos recursos presentados por la defensa. La medida dejó sin efecto los intentos de revertir el fallo, ratificando la pena impuesta por las autoridades.

Frente a ese panorama judicial, la decisión del actor había sido alejarse por completo de cualquier exposición pública en el país vecino. Por ese motivo, la difusión de este breve video quebró meses de especulaciones sobre su cotidianeidad y reavivó la tensión en torno a su situación personal.

Este fugaz registro en el local comercial mostró la cotidianeidad de Juan Darthés mientras la pena impuesta sigue su curso. Lejos de la actividad artística y con un perfil deliberadamente bajo, las imágenes por las calles de Río de Janeiro reavivaron el debate social sobre su presente.